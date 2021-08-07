Мисс Молдова ударили сумкой и обозвали "вонючкой" за русский язык (видео)

Девушка стояла в очереди к банкомату и, по мнению нападавшей, пыталась подсмотреть ее пин-код. Услышав русский язык, женщина разозлилась еще сильнее.

Молдавская модель и фитнес-тренер Яна Варнакова рассказала в Instagram об инциденте, который произошел в Кишиневе (сейчас это сообщение закрыто).

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Она стояла в очереди к банкомату. Стоявшая впереди нее женщина посчитала, что Варнакова хочет подсмотреть PIN-код ее банковской карты. Девушка на русском языке попыталась ей ответить. Звуки русского еще больше разозлили женщину, и она набросилась на модель, начала бить своей сумкой, выкрикивая на молдавском языке "вонючая русская". По словам Варнаковой, потом молдаванка сказала, что такие люди, как Яна, "оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года".

Поток ее оскорблений завершился одним русским словом: "стерва".

В интервью изданию "КП" Варнакова рассказала, что стояла примерно в метре от женщины. Та повернулась ко ней и сказала на румынском: "Отойди от меня! Ты подсматриваешь мой пин-код!".

"Да, я говорила на русском. Я знаю румынский язык, но когда человек негативно настроен по отношению к тебе, ты разговариваешь на своем родном языке", – сказала Варнакова.

Услышав шум, из банка вышел охранник, девушка ему все рассказала и показала видео. Напавшая на нее женщина вошла в банк, а Варнакова вызвала полицию. Ты приехала быстро. Девушка рассказала полицейским обо всем, показала видео, написала заявление и объяснительную. Полицейские зашли в банк, поговорили с нападавшей женщиной.

"Когда они вышли, я спросила, что ей грозит, – сказала Яна. – Они ответили, что ее ждет штраф до тысячи леев. Как все будет происходить дальше, я не знаю".

Варнакова в 2008 году получила титул "Мисс Молдова" и представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира". В то время она была одиннадцатиклассницей.

[ + – ] Яна Варнакова в 2008 году

[ + – ] Яна Варнакова

Напомним, комментарий от имени официальной страницы "КиевПрайда" в Instagram, в котором русский в Украине назвали "языком захватчика, несущим в себе вред культурному коду", не является официальной позицией организации. Об этом журналисту Фокуса заявила медиакоммуникационный и проектный менеджер "КиевПрайда" Оксана Солонская.