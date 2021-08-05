"Опрометчивая ремарка": в "КиевПрайде" отказались от слов в адрес русского языка

В организации уверяют, что они ни в коем случае не дискриминируют русскоязычных украинцев и отмечают, что каждый может разговаривать на удобном для них языке.

Комментарий от имени официальной страницы "КиевПрайда" в Instagram, в котором русский в Украине назвали "языком захватчика, несущим в себе вред культурному коду", не является официальной позицией организации. Об этом журналисту Фокуса заявила медиакоммуникационная и проектная менеджерка "КиевПрайда" Оксана Солонская.

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"В указанном комментарии члены нашей команды допустили ошибку и оставили опрометчивую ремарку. Она не отражает позиции ОО "КиевПрайд" и мы просим прощения, если она кого-то обидела", — отметила Солонская.

Представительница "КиевПрайда" подчеркнула, что каждый и каждая в Украине может разговаривать на том языке, который для них является привычным, родным и удобным.

"Мы ни в коем случае не дискриминируем русскоязычных украинцев", — заверила Солонская.

Менеджерка организации отметила, что в публичной коммуникации они старательно придерживаются языкового законодательства, однако "приветствуют поддержку на любом языке и от людей вне зависимости от того, какой язык они считают родным".

В "КиевПрайде" русский назвали "языком захватчика": на организацию полилась волна критики

Комментарий от имени официальной страницы "КиевПрайда" в Instagram, в котором русский в Украине назвали "языком захватчика, несущим в себе вред культурному коду", был оставлен под публикацией о том, что "страна должна быть для всех", в ответ на следующий вопрос одного из пользователей: "На Донбассе что, не люди живут и они не могут быть в "стране для всех"? А русскоговорящие почему не могут быть в этой стране для всех?".

[ + – ] Комментарий "КиевПрайда": "Русский в Украине - язык захватчика" Фото: скриншот

После этого в адрес "КиевПрайда" посыпались упреки и комментарии в духе "вроде толерантные, а вроде и нет", "подскажите, а русскоязычным не приходить на прайд и не поддерживать ЛГБТ+?", "агаа, значит не "все — разные, все равные?"", "с чем боролись на то и напоролись" и "ребята, вам к неонаци, там и мова и культурный код правильные".

Также эти слова от имени "КиевПрайда" опубликовал ряд российских СМИ с заголовками в духе "Украинские геи назвали русский "языком захватчика"".

Отметим, в Украине регулярно происходят конфликты на почве языка. Например, в июне жительница Ирпеня раскритиковала украинский язык на своей странице в Instagram. После волн угроз и оскорблений в ее адрес девушка извинилась за свои слова, но "только перед теми, кто топит за украинский язык без всякого фанатизма и национализма".

В июле сотрудница киоска в Харькове набросилась с матами на покупательницу, которая разговаривала на украинском языке, и предлагала ей "уезжать в Бандерштадт". Впоследствии продавщицу уволили с работы.

Позже киевская компания, занимающаяся пригоном автомобилей из США, уволила HR-менеджера, которая отказалась брать на работу девушку из-за того, что та разговаривает на украинском языке.

Напомним, с 16 января 2021 года в силу вступили новые нормы закона о языке, согласно которым вся сфера обслуживания должна работать на украинском. С 16 июля в Украине государственный язык стал обязательным для всех концертов, выставок, экскурсий и показа фильмов.