"Необачна ремарка": в "КиївПрайді" відмовилися від слів на адресу російської мови

В організації запевняють, що вони в жодному разі не дискримінують російськомовних українців і зазначають, що кожен може розмовляти зручною для них мовою.

Коментар від імені офіційної сторінки "КиївПрайд" в Instagram, в якому російську в Україні назвали "мовою загарбника, що несе в собі шкоду культурному коду", не є офіційною позицією організації. Про це журналісту Фокуса заявила медіакомунікаційна і проєктна менеджерка "КиївПрайду" Оксана Солонська.

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"У зазначеному коментарі члени нашої команди припустилися помилки і залишили необачну ремарку. Вона не відображає позиції ГО "КиївПрайд" і ми просимо вибачення, якщо вона когось образила", — зазначила Солонська.

Представниця "КиївПрайд" підкреслила, що кожен і кожна в Україні може розмовляти тією мовою, яка для них є звичною, рідною і зручною.

"Ми в жодному разі не дискримінуємо російськомовних українців", — запевнила Солонська.

Менеджерка організації зазначила, що в публічній комунікації вони старанно дотримуються мовного законодавства, проте "схвалюємо підтримку будь-якою мовою і від людей незалежно від того, яку мову вони вважають рідною".

У "КиївПрайді" російську назвали "мовою загарбника": на організацію полилася хвиля критики

Коментар від імені офіційної сторінки "КиївПрайд" в Instagram, в якому російську в Україні назвали "мовою загарбника, що несе в собі шкоду культурному коду", був залишений під публікацією про те, що "країна повинна бути для всіх", у відповідь на наступне питання одного з користувачів: "На Донбасі що, не люди живуть і вони не можуть бути в "країні для всіх"? А російськомовні чому не можуть бути в цій країні для всіх?".

[ + – ] Коментар "КиївПрайду": "Російська в Україні — мова загарбника" Фото: скриншот

Після цього на адресу "КиївПрайду" посипалися докори і коментарі в дусі "ніби толерантні, а ніби й ні", "підкажіть, а російськомовним не приходити на прайд і не підтримувати ЛГБТ+?", "Агаа, значить не "всі — різні, всі рівні?"", "з чим боролися на те й напоролися" і "друзі, вам до неонації, там і мова і культурний код правильні".

Також ці слова від імені "КиївПрайду" опублікували низка російських ЗМІ із заголовками на кшталт "Українські геї назвали російську "мовою загарбника"".

Зазначимо, в Україні регулярно відбуваються конфлікти на ґрунті мови. Наприклад, у червні мешканка Ірпеня розкритикувала українську мову на своїй сторінці в Instagram. Після хвиль погроз та образ на її адресу дівчина вибачилася за свої слова, але "тільки перед тими, хто топить за українську мову без всякого фанатизму і націоналізму".

У липні співробітниця кіоску в Харкові накинулася з матами на покупця, яка розмовляла українською мовою, і пропонувала їй "їхати в Бандерштадт". Згодом продавщиню звільнили з роботи.

Пізніше київська компанія, яка займається пригоном автомобілів із США, звільнила HR-менеджерку, яка відмовилася брати на роботу дівчину через те, що та розмовляє українською мовою.

Нагадаємо, із 16 січня 2021 року набули чинності нові норми закону про мову, згідно з якими вся сфера обслуговування повинна працювати українською. Із 16 липня в Україні державна мова стала обов'язковою для всіх концертів, виставок, екскурсій і показу фільмів.