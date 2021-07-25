"Котись до Бандерштадту": продавець в Харкові з матами накинулася на україномовного покупця

Покупець заявила продавцеві, що буде шукати дрібні гроші тільки для тих, хто обслуговує українською. Це викликало бурхливу реакцію у продавщиці, а начальник кіоску підтримала поведінку підлеглої.

Координатор ВуММ (Вільний університет Майдан моніторинг) Оксана Хвиля готує офіційну скаргу через мовний конфлікт в одному з кіосків Харкова, написала активістка в своєму Facebook.

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Оксана Хвиля придумала лайфхак, як "просувати" українську мову в суспільстві: звертається до продавця державною мовою, замовляє товар і продовжує спілкування, після чого розмова доходить до фрази "паіщітє пʼять грівен пажалста!" (авторська стилістика збережена — ред.).

"На що я з незворушною усмішкою відповідаю: "Ні. Дрібʼязок шукаю тільки для тих, хто обслуговує українською". Багато хто розуміє, і "ой … пошукайте пʼять гривень! Дякую!". Але є такі, хто стискає губи і вишукує решту. В принципі, я не наїджаю, не лякаю, просто даю зрозуміти, що повага з мого боку лише для тих, хто поважає мене. Для них я звісно напружуся, і піду на зустрічні кроки", — пояснила Оксана Хвиля свій лайфхак.

Координатора ВуММ шокував інцидент в харківському кіоску "Колосся. Долина смаку", де продавець російською мовою розповідала про "смачні зрази". Почувши від клієнтки відмову знайти дрібні гроші через російськомовне обслуговування, співробітниця кіоску почала ображати активістку і проганяти її в "Бандерштадт".

Продавець кіоску стверджувала, що приїхала з Росії і "ніякої української мови тут не буде". Оксана Хвиля після інциденту повернулася з дочкою, яка допомогла на відео зафіксувати спілкування з продавцем. Координатор ВуММ хотіла залагодити конфлікт, але начальниця, почувши звернення українською, кинула трубку.

Оксана Хвиля анонсувала подачу скарги до омбудсмена і в інші відомства, оскільки кіоск працює без касового апарату.

"І так, я готую офіційну скаргу. І не тільки омбудсмену. Бо я хотіла залагодити конфлікт, але її начальниця кинула слухавку зі словами "Разгаваріваєтє на украінскам? Да свіданія!" Бо, власне, я стара лояльна покупчиня, яка скуповувалася тут багато років, а це нова продавчиня, яка не встигла влаштуватися, як зчинила такий скандал.А не мати касового апарату і бикувати, ну це реально тупо. Бо там не тільки з мовою порушення. Відео додаю. Власне, воно красномовне", — підсумувала активістка в своєму Facebook.

На відеоролику можна почути, як продавець кіоску нецензурно висловлювалася на адресу покупниці, яка хотіла поцікавитися, чому її не обслуговують українською мовою.

[ + – ] Мовний скандал в Харкові

Користувачі в коментарях відзначили, що після скандалу ця продавщиця стала спілкуватися з клієнтами українською мовою.

"Зʼїздила, писала тільки звук, але це вона, чотири слова українською вона вже вивчила, і була сама любʼязність", "Ну що, тільки був в тому кіоску, ця продавщиця вже говорить українською. Не відразу, після цього я зробив зауваження. принаймні намагається: "будь ласка", "приходьте ще" (можу потім викласти аудіо). Урок схоже пройдено, спасибі Оксані і всім небайдужим", — написали вони під відеороликом.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканка Ірпеня догодила в мовної скандал. У своїх Instagram Stories дівчина розповідала про те, що вона росіянка і з нею бог. Ті, хто пише їй з погрозами через висловлювання про українську мову — "йо**ті". Користувачі соцмереж зʼясували, що дівчині 18 років, вона має незакінчену вищу освіту. Мешканка Ірпеня стверджує, що вчиться на журналіста.

Також Фокус розповідав, що з НПУ звільнили професора Більченко, яка вляпалася у мовний скандал. Професору НПУ запропонували перевестися на інші "вакантні" посади, а сама Євгенія Більченко стверджує, що заради її звільнення Вчена рада університету ліквідувала цілу кафедру.