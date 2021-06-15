"Запретила бы еб**ый украинский язык": жительница Ирпеня угодила в языковой скандал (фото, видео)

В ответ на угрозы девушка заявила, что она "русская и с ней Бог". Во время учебы в школе на нее жаловались в горсовет из-за плохого поведения.

Жительница Ирпения Диана Калиганова опубликовала ряд сторис в Instagram, в которых гневно высказывалась об украинском языке. Об этом сообщает ТСН.

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В своих историях она рассказывала о том, что она русская и с ней бог. Те, кто пишет ей с угрозами из-за высказываний об украинском языке — "еб**утые".

"Я такая сижу и думаю после этих слов: зай, тебе моя фамилия ни о чем не говорит, ни о чем нах*уй? Калиганова, ты русская, ты не знаешь, кто я? Я — русская, со мной Бог", — утверждает девушка.

Фото: Скриншот

Как сообщают в издании, пользователи соцсетей выяснили, что девушке 18 лет, она имеет незаконченное высшее образование. Как утверждает сама девушка, она учится на журналиста. Имеет опыт работы баристой.

В школе, где училась блогер, ее характеризовали как агрессивную. Она не дружила с одноклассниками и постоянно хамила учителям и ругалась матом. В сообщении директора в горсовет также указывается, что родители Дианы находятся в разводе и не имеют влияния на нее. А сама девушка живет с бабушкой.

Фото: Скриншот

"Ученица необычайно недисциплинированна, агрессивная, постоянно конфликтует с учителями и учениками, грубиянит, с одноклассниками не общается, обижает их, используя нецензурную лексику. Диана систематически пропускает уроки, опаздывает, не выполняет домашнее задание", — указывается в сообщении.

На данный момент у девушки 403 подписчика, ее аккаунт приватный, поэтому ее публикации недоступны.

[ + – ] аккаунт девушки Фото: Скриншот

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Калеганова решила извиниться только перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого подобного". При этом ей и ее матери пишут угрозы в соцсетях.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"В любом случае я остаюсь при своем мнении. Украинский язык мне не импонирует. Я буду говорить по-русски. Это не пропаганда, просто мне так комфортно", — заявила девушка.

[ + – ] Извинения блогера

Напомним, недавно жительница Харькова оказалась в центре скандала, назвав участников прошедшего в городе марша вышиванок "необразованными людьми" и "быдлом". Позже она записала видеообращение, в котором извинилась за свои слова.

8 июня девушка из Чугуева оскорбила Вооруженные силы Украины, после чего извинилась за свои слова. Подобный случай произошел в Мариуполе. Женщина опубликовала видео, в котором назвала украинскую армию "соской пустышкой", однако после гневных комментариев она записала видео с извинениями.