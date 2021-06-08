"Обрыганные, бухие, вонючие": девушка из Чугуева извинилась за оскорбления в адрес ВСУ (видео)

Бьюти-мастер заявляла, что "недавидит этих тварей" и жаловалась, что они — "нахлебники", которые живут за счет налогов.

Бьюти-мастер из Чугуева Харьковской области Яна Ковалева опубликовала в "сториз" своего аккаунта в Instagram (_kovaleva_lash_) видео, в котором в негативном ключе отозвалась о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Та блин, это позорище. А что сказать хорошего? То, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где, блин, этот военнослужащий, которого можно уважать? Он поехал, блин, куда-то, его отправили, он там пролежал в тенечке, ногой протелепал, и он считается героем. Да какой он нахр*н герой? Против кого они воюют?", — возмущалась Ковалева.

Также она попросила не трогать ее касательно этой темы, заявив, что она "размотает любого и каждого".

"Ненавижу этих тварей. Просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", — утверждала девушка.

Издание "Сегодня" рассказало, что такое видео Ковалева записала из-за конфликта с клиенткой-военнослужащей, которую бьюти-мастер обвинила в том, что она вовремя не заплатила за предоставленные ей услуги.

"Сейчас ее муж сделал скриншоты моих "историй", мой номер телефона, повыставлял в какие-то группы в телеграмме, мне названивают какие-то и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию. Извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете", — рассказала Ковалева в другой "сториз".

Позже девушка опубликовала еще один ролик, в котором заявила, что ранее она говорила не "за все озброєні сили України", а лишь об одном человеке.

Впрочем, позже Ковалева все же опубликовала видео, в котором принесла извинения за свои слова.

"Я извиняюсь перед армией Украины. Я не хотела обидеть украинскую армию. Я говорила конкретно за ту женщину, которая со мной плохо поступила, но не за украинскую армию", — сказала Ковалева.

Напомним, недавно жительница Харькова оказалась в центре скандала, назвав участников прошедшего в городе марша вышиванок "необразованными людьми" и "быдлом". Позже она записала видеообращение, в котором извинилась за свои слова.

Незадолго до этого женщина из Мариуполя опубликовала видео, в котором назвала украинскую армию "соской-пустышкой" и заявила, что в Украине идет "гражданская война". Впрочем, вскоре на нее обрушились волны гневных комментариев и она также записала ролик, в которым принесла извинения за свои слова.

По сети также распространилось видео дочери судьи Киевского Печерского райсуда Кристины Константиновой, которая утверждала, что "Крым уже не наш" и призывала всех "смириться с этим". На девушку также посыпались нелестные комментарии и она извинилась за свои слова, добавив, что она "из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины".