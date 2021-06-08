"Обригані, бухі, смердючі": дівчина з Чугуєва вибачилася за образи на адресу ЗСУ (відео)

Б'юті-майстер заявляла, що "ненавидить цих тварюк" і скаржилася, що вони — "нахлібники", які живуть за рахунок податків.

Б'юті-майстер з Чугуєва Харківської області Яна Ковальова опублікувала в "сторіз" свого акаунту в Instagram (_kovaleva_lash_ ) відео, в якому в негативному ключі відгукнулася про бійців Збройних сил України (ЗСУ).

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"Та блін, це позорище. А що сказати хорошого? Те, що вони смердючі, брудні, обригані, ходять бухі по місту або обдовбані. Де, блін, цей військовослужбовець, якого можна поважати? Він поїхав, блін, кудись, його відправили, він там пролежав у затінку, ногою протеліпав, і він вважається героєм. Та який він нахр*н герой? Проти кого вони воюють?", — обурювалася Ковальова.

Також вона попросила не чіпати її щодо цієї теми, заявивши, що вона "розмотає будь-якого і кожного".

"Ненавиджу цих тварюк. Просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніх*ра не роблять. Таким, блін, ублюдкам, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", — стверджувала дівчина.

Видання "Сегодня" розповіло, що таке відео Ковальова записала через конфлікт з клієнткою-військовослужбовицею, яку б'юті-майстер звинуватила у тому, що вона вчасно не заплатила за надані їй послуги.

"Зараз її чоловік зробив скріншоти моїх "історій", мій номер телефону, повиставляли в якісь групи в телеграмі, мені надзвонюють якісь і нібито висувають за те, що я образила всю українську армію. Вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так вчинили. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі", — розповіла Ковальова в інший "сторіз".

Пізніше дівчина опублікувала ще один ролик, в якому заявила, що раніше вона говорила не "за всі озброєні сили України", а лише про одну людину.

Втім, пізніше Ковальова все ж опублікувала відео, в якому попросила вибачення за свої слова.

"Я вибачаюся перед армією України. Я не хотіла образити українську армію. Я говорила конкретно за ту жінку, яка зі мною погано вчинила, але не за українську армію", — сказала Ковальова.

Нагадаємо, нещодавно мешканка Харкова опинилася у центрі скандалу, назвавши учасників минулого в місті маршу вишиванок "неосвіченими людьми" і "бидлом". Пізніше вона записала відеозвернення, в якому вибачилася за свої слова.

Незадовго до цього жінка з Маріуполя опублікувала відео, в якому назвала українську армію "соскою-пустушкою" і заявила, що в Україні йде "громадянська війна". Втім, незабаром на неї звалилися хвилі гнівних коментарів і вона також записала ролик, в якому попросила вибачення за свої слова.

Мережею також поширилося відео дочки судді Київського Печерського райсуду Христини Константинової, яка стверджувала, що "Крим вже не наш" і закликала всіх "змиритися з цим". На дівчину також посипалися невтішні коментарі і вона вибачилася за свої слова, додавши, що вона "з родини юристів, які поважають закон і Конституцію України".