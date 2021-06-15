"Заборонила б йо***у українську мову": жителька Ірпеня втрапила у мовний скандал (фото, відео)

У відповідь на погрози дівчина заявила, що вона "русская" і з нею Бог". Під час навчання в школі на неї скаржилися до міськради через погану поведінку.

Мешканка Ірпеня Діана Каліганова опублікувала низку сторіс в Instagram, в яких гнівно висловлювалася про українську мову. Про це повідомляє ТСН.

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У своїх історіях вона розповідала про те, що вона "русская" і з нею бог. Ті, хто пише їй з погрозами через висловлювання про українську мову — "їб**уті".

"Я така сиджу і думаю після цих слів: зай, тобі моє прізвище ні про що не говорить, ні про що нах*й? Каліганова, ти "русская", ти не знаєш, хто я? Я — "русская", зі мною Бог", — стверджує дівчина.

Фото: Скриншот

Як повідомляють у виданні, користувачі соцмереж зʼясували, що дівчині 18 років, вона має незакінчену вищу освіту. Як стверджує сама дівчина, вона вчиться на журналіста. Має досвід роботи бариста.

У школі, де навчалася блогерка, її характеризували як агресивну. Вона не дружила з однокласниками і постійно хамила вчителям і лаялася матом. У повідомленні директора до міськради також вказується, що батьки Діани розлучені і не мають впливу на неї. А сама дівчина живе з бабусею.

Фото: Скриншот

"Учениця надзвичайно недисциплінована, агресивна, постійно конфліктує з учителями та учнями, грубіянить, з однокласниками не спілкується, ображає їх, використовуючи нецензурну лексику. Діана систематично пропускає уроки, спізнюється, не виконує домашнє завдання", — вказується в повідомленні.

Зараз у дівчини 403 підписники, її акаунт приватний, тому публікації недоступні.

[ + – ] акаунт дівчини Фото: Скриншот

Нагадаємо, нещодавно мешканка Харкова опинилася в центрі скандалу, назвавши учасників минулого в місті маршу вишиванок "неосвіченими людьми" і "бидлом". Пізніше вона записала відеозвернення, в якому вибачилася за свої слова.

8 червня дівчина з Чугуєва образила Збройні сили України, після чого вибачилась за свої слова. Подібний випадок стався в Маріуполі. Жінка опублікувала відео, в якому назвала українську армію "соскою пустушкою", однак після гнівних коментарів вона записала відео з вибаченнями.