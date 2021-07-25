"Катись в Бандерштадт": продавец в Харькове с матами набросилась на украиноязычного покупателя

Покупательница заявила продавцу, что будет искать мелкие деньги только для тех, кто обслуживает на украинском. Это вызвало бурную реакцию у продавщицы, а начальник киоска поддержала поведение подчиненной.

Координатор ВуММ (Вільний університет Майдан моніторинг) Оксана Хвыля готовит официальную жалобу из-за языкового конфликта в одном из ларьков Харькова, написала активистка в своем Facebook.

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Оксана Хвыля придумала лайфхак, как "продвигать" украинский язык в обществе: обращается к продавцу на государственном языке, заказывает товар и продолжает общение, после чего разговор доходит до фразы "паіщітє пять грівен пажалста!" (авторская стилистика сохранена — ред.).

"На что я с невозмутимой улыбкой отвечаю: "Нет. Мелочь ищу только для тех, кто обслуживает на украинском". Многие понимают, и "ой … поищите пять гривен! Спасибо!". Но есть такие, кто сжимает губы и выискивает сдачу. В принципе, я не наезжаю, не пугаю, просто даю понять, что уважение с моей стороны только для тех, кто уважает меня. Для них я конечно напрягусь, и пойду на встречные шаги", — объяснила Оксана Хвыля свой лайфхак.

Координатора ВуММ шокировал инцидент в харьковском киоске "Колосся. Долина смаку", где продавец на русском языке рассказывала о "вкусных зразах". Услышав от клиентки отказ найти мелкие деньги из-за русскоязычного обслуживания, сотрудница киоска начала оскорблять активистку и прогонять ее в "Бандерштадт".

Продавец киоска утверждала, что приехала из России и "никакого украинского языка тут не будет". Оксана Хвыля после инцидента вернулась с дочерью, которая помогла на видео зафиксировать общение с продавцом. Координатор ВуММ хотела уладить конфликт, но начальница, услышав обращение на украинском, бросила трубку.

Оксана Хвыля анонсировала подачу жалобы к омбудсмену и в другие ведомства, поскольку киоск работает без кассового аппарата.

"И да, я готовлю официальную жалобу. И не только омбудсмену. Я хотела уладить конфликт, но ее начальница бросила трубку со словами "Разгаваріваєтє на украінскам? Да свіданія!". Потому что, собственно, я старая лояльная покупательница, которая делала покупки здесь много лет, а это новая продавщица, которая не успела устроиться, как подняла такой скандал. А не иметь кассового аппарата и быковать, ну это реально тупо. Там не только с языком нарушения. Видео добавляю. Собственно, оно красноречивое", — подытожила активистка в своем Facebook.

На видеоролике можно услышать, как продавец киоска нецензурно выражалась в адрес покупательницы, которая хотела поинтересоваться, почему ее не обслуживают на украинском языке.

[ + – ] Языковой скандал в Харькове

Пользователи в комментариях отметили, что после скандала эта продавщица стала общаться с клиентами на украинском языке.

"Съездила, писала только звук, но это она, четыре слова на украинском она уже выучила, и была сама любезность", "Ну что, только был в том киоске, эта продавщица уже говорит на украинском. Не сразу, после этого я сделал замечание. По крайней мере пытается: "пожалуйста", "приходите еще" (могу потом выложить аудио). Урок похоже пройден, спасибо Оксане и всем неравнодушным", — написали они под видеороликом.

Ранее Фокус сообщал, что жительница Ирпеня угодила в языковой скандал. В своих Instagram Stories девушка рассказывала о том, что она русская и с ней бог. Те, кто пишет ей с угрозами из-за высказываний об украинском языке — "еб**утые". Пользователи соцсетей выяснили, что девушке 18 лет, она имеет незаконченное высшее образование. Жительница Ирпеня утверждает, что учится на журналиста.

Также Фокус рассказывал, что из НПУ уволили профессора Бильченко, угодившую в языковой скандал. Профессору НПУ предложили перевестись на другие "вакантные" должности, а сама Евгения Бильченко утверждает, что ради ее увольнения Ученый совет университета ликвидировал целую кафедру.