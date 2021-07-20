Columb Trade звільнила HR-менеджера, яка відмовила дівчині в роботі через українську мову

Під час співбесіди представниця фірми аргументувала відмову в працевлаштуванні тим, що "російська мова є корпоративною культурою компанії".

Компанія Columb Trade, що займається пригоном автомобілів із США, звільнила свого HR-менеджера Дарину Панасюк, яка відмовилася брати на роботу Вікторію Юхимець через те, що та розмовляє українською мовою. Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці фірми в Facebook.

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Представники компанії визнали, що Панасюк під час співбесіди "дозволила собі зауваження та коментарі", які не тільки є "неприйнятними для них", але і порушують українське законодавство.

Також в Columb Trade відзначили, що вони "проводять роботу над помилками та розвиваються".

Заяву представники фірми супроводили фотографією наказу про звільнення Панасюк, який датований 19-им липня.

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Відзначимо, 17 липня на сторінці руху "Відсіч" зʼявилося повідомлення про те, що HR-менеджер компанії Columb Trade відмовила в працевлаштуванні їхній активістці Вікторії Юхимець через те, що та розмовляє українською мовою. Представники руху стверджували, що представники фірми, незважаючи на їхні звернення, понад два тижні не реагувала на цю інформацію.

"Відсіч" також поінформувала про цей інцидент уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову й уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя.

Представники руху опублікували й аудіозапис телефонної розмови Юхимець із Панасюк, у ході якого HR-менеджер Columb Trade заявила, що "російська мова є корпоративною культурою компанії".

[ + – ] HR-менеджер компанії Columb Trade відмовила в працевлаштуванні через української мови

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що киянку Анастасію Польських звільнили з IT-компанії через образи української мови. Пізніше дівчина опублікувала фотографію в вишиванці і повідомила, що її слова "вирвали з контексту".

Раніше мешканка Харківської області образила бійців Збройних сил України, заявивши, що ті "смердючі, брудні, обригані ходять по місту". Після хвиль критики на її адресу та також вирішила вибачитися за свої слова, додавши, що її "неправильно зрозуміли".