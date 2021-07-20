Columb Trade уволила HR-менеджера, отказавшую девушке в работе из-за украинского языка

Во время собеседования представительница фирмы аргументировала отказ в трудоустройстве тем, что "русский язык является корпоративной культурой компании".

Компания Columb Trade, занимающаяся пригоном автомобилей из США, уволила своего HR-менеджера Дарью Панасюк, которая отказалась брать на работу Викторию Юхимец из-за того, что та разговаривает на украинском языке. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице фирмы в Facebook.

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Представители компании признали, что Панасюк во время собеседования "позволила себе замечания и комментарии", которые не только являются "неприемлемыми для них", но и нарушают украинское законодательство.

Также в Columb Trade отметили, что они "проводят работу над ошибками и развиваются".

Заявление представители фирмы сопроводили фотографией указа об увольнении Панасюк, который датирован 19-м июля.

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Отметим, 17 июля на странице движения "Відсіч" появилось сообщение о том, что HR-менеджер компании Columb Trade отказала в трудоустройстве их активистке Виктории Юхимец из-за того, что та разговаривает на украинском языке. Представители движения утверждали, что представители фирмы, несмотря на их обращения, более двух недель не реагировали на эту информацию.

"Відсіч" также проинформировала об этом инциденте уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Представители движения опубликовали и аудиозапись телефонного разговора Юхимец с Панасюк, в ходе которого HR-менеджер Columb Trade заявила, что "русский язык является корпоративной культурой компании".

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Напомним, недавно стало известно о том, что киевлянку Анастасию Польских уволили из IT-компании из-за оскорблений украинского языка. Позже девушка опубликовала фотографию в вышиванке и сообщила, что ее слова "вырвали из контекста".

Ранее жительница Харьковской области оскорбила бойцов Вооруженных сил Украины, заявив, что те "вонючие, грязные, обрыганные ходят по городу". После волн критики в ее адрес та также решила извиниться за свои слова, добавив, что ее "неправильно поняли".