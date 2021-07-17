"Звучит мерзко": киевлянку уволили из IT-компании за оскорбление украинского языка

После потери работы девушка опубликовала фото в вышиванке и заявила, что "ее слова вырвали из контекста".

Жительницу Киева Анастасию Польских, которая на своей странице в соцсети написала, что украинский язык "звучит мерзко", уволили с работы. Об этом сообщила компания AllStars-IT в "сторис" своего Instagram-аккаунта.

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Так, представители уже бывшего работодателя девушки заявили, что они не поддерживают взгляды Польских касательно украинского языка, и подчеркнули, что ранее не замечали у нее украинофобских настроений. Также в компании рассказали, что Анастасия проходила у них испытательный срок и они неудовлетворены результатами ее работы.

"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений", — заявили в AllStars-IT.

[ + – ] Анастасию Польских уволили из-за оскоблений украинского языка

[ + – ] Анастасия Польских называла украинский язык "мерзким" [ + – ] Анастасия Польских оскорбляла украинский язык

Примечательно, что уже после появления информации об увольнении Анастасия Польских опубликовала фотографию в вышиванке, в подписи к которой извинилась за свои слова.

Впрочем, заявила девушка, эти ее слова "были вырваны из контекста". Польских отметила, что среди ее подписчиков есть множество "якобы патриотов, которые любят свою страну только на словах, а на деле оскорбляют военных и все попытки восстановить целостность Украины".

"Суть поста в том, что я попыталась показать им, а так же всем сепаратистам, на сколько патриотичен наш народ!", — написала девушка.

Примечательно, что она закрыла комментарии на своей странице.

[ + – ] Анастасия Польских извинилась за оскорбление украинского языка Фото: скриншот

Напомним, недавно бьюти-мастер из Чугуева Харьковской области оскорбила бойцов ВСУ, заявив, что те "вонючие, грязные, обрыганные ходят по городу". После волны критики в ее адрес она решила извиниться за свои слова, также добавив, что ее "неправильно поняли".

Ранее жительница Харькова оказалась в центре скандала, назвав участников прошедшего в городе марша вышиванок "необразованными людьми" и "быдлом". Позже она записала видеообращение, в котором также извинилась за свои слова.