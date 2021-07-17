"Звучить мерзотно": киянку звільнили з IT-компанії за образу української мови

Після втрати роботи дівчина опублікувала фото у вишиванці й заявила, що "її слова вирвали з контексту".

Мешканку Києва Анастасію Польських, яка на своїй сторінці в соцмережі написала, що українська мова "звучить мерзотно", звільнили з роботи. Про це повідомила компанія AllStars-IT в "сторіс" свого Instagram-акаунта.

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Так, представники вже колишнього роботодавця дівчини заявили, що вони не підтримують погляди Польських щодо української мови, і підкреслили, що раніше не помічали в неї українофобських настроїв. Також у компанії розповіли, що Анастасія проходила у них випробувальний термін і вони незадоволені результатами її роботи.

"Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних відносин", — заявили в AllStars-IT.

[ + – ] Анастасію Польських звільнили з IT-компанії за образу української мови

[ + – ] Анастасія Польських називала українську мову "мерзотною" [ + – ] Анастасія Польських ображала українську мову

Примітно, що вже після появи інформації про звільнення Анастасія Польських опублікувала фотографію в вишиванці, в підписі до якої вибачилася за свої слова.

Втім, заявила дівчина, ці її слова "були вирвані з контексту". Польських зазначила, що серед її передплатників є безліч "нібито патріотів, які люблять свою країну тільки на словах, а на ділі ображають військових і всі спроби відновити цілісність України".

"Суть поста в тому, що я спробувала показати їм, а так само всім сепаратистам, на скільки патріотичний наш народ!", — написала дівчина.

Примітно, що вона закрила коментарі на своїй сторінці.

[ + – ] Анастасія Польських вибачилася за образу української мови Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно б'юті-майстер з Чугуєва Харківської області образила бійців ВСУ, заявивши, що ті "смердючі, брудні, обригані ходять по місту". Після хвилі критики на її адресу вона вирішила вибачитися за свої слова, також додавши, що її "неправильно зрозуміли".

Раніше мешканка Харкова опинилася у центрі скандалу, назвавши учасників маршу вишиванок "неосвіченими людьми" і "бидлом". Пізніше вона записала відеозвернення, у якому також вибачилася за свої слова.