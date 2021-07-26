У Харкові звільнили продавчиню кіоску, яка накинулася на клієнтку через українську мову

Після інциденту з'ясувалося — жінка намагалася схитрувати, давши покупниці номер подруги, а не начальства. А на точці працювала, підміняючи хвору колегу.

Продавчиню кіоску "Колос. Долина смаку", яка відправляла україномовну купувальницю в Бандерштадт, звільнили з роботи, це повідомила координаторка ВуММ Оксана Хвиля у своєму Facebook.

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За її словами, їй вдалося зв'язатися по телефону з власником продуктового кіоску. Чоловік родом зі Львова, а цього продавця взяв на зміну хворому співробітникові.

"Коли я попросила контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки. А коли мене послала ще і її подружка ... Тут у мене впала планка. Причому, власник сказав, що якби вони не були такі дурні, подружка могла б попросити вибачення телефону, і ніхто б нічого не дізнався. Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано. У той момент, коли я побачила в публічному чаті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну і звільняв красуню", — розповідає активістка, з якою вступила в перестрілку продавчиня кіоску в Харкові.

Власник "Колос. Долина смаку" просив у свого співробітника номер україномовного покупця, але жінка стверджувала, що клієнтка не залишала своїх даних. Оксана Хвиля в розмові з начальником зазначила, що якби його номер висів під склом кіоску, цього б інциденту не сталося.

Як заявила Оксана Хвиля, дружина власника кіоску в Харкові вже в особистих повідомленнях зізналася, що не очікувала такої брехні від дорослої співробітниці.

"Коментар дружини власника, скопіювала з розмови в особистих (це ми зараз просто видихаємо і балакаємо з нею): "Ми навіть подумати не могли, що доросла людина так може брехати, ще раз вибачте", — підсумувала активістка у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що продавчиня в Харкові з матами накинулася на україномовного покупця. Покупчиня заявила продавцеві, що буде шукати дрібні гроші тільки для тих, хто обслуговує українською. Це викликало бурхливу реакцію у продавчині, а начальниця кіоску підтримала поведінку підлеглої. Пізніше з'ясувалося, що продавчиня кіоску в Харкові дала номер своєї знайомої, яка представилася начальником.

Також Фокус розповідав, що професорку НПУ Євгенію Більченко звільнили після мовного скандалу. Професорці НПУ імені Драгоманова запропонували перевестися на інші "вакантні" посади, а сама викладачка Євгенія Більченко стверджує, що заради її звільнення Вчена рада навчального закладу ліквідувала цілу кафедру.