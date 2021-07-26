В Харькове уволили продавщицу ларька, набросившуюся на клиентку из-за украинского языка

После инцидента выяснилось – женщина пыталась схитрить, дав покупательнице номер подруги, а не начальства. А на точке работала, подменяя заболевшую коллегу.

Продавца киоска "Колосся. Долина смаку", которая отправляла украиноязычную покупательницу в Бандерштадт, уволили с работы, этом сообщила координатор ВуММ Оксана Хвыля в своем Facebook.

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По ее словам, ей удалось связаться по телефону с владельцем продуктового киоска. Мужчина родом из Львова, а этого продавца взял на смену заболевшему сотруднику.

"Когда я попросила контакты, она, радуясь, что такая умная, дала мне телефон подружки. А когда меня послала еще и ее подружка … Тут у меня упала планка. Причем, владелец сказал, что если бы они не были так глупы, подружка могла бы извиниться телефону, и никто бы ничего не узнал. Когда владелец увидел волну в соцсетях, ему стало плохо. В тот момент, когда я увидела в привате сообщение от его жены, он уже нашел замену и освобождал красавицу", — рассказывает активистка, с которой вступила в перепалку продавец киоска в Харькове.

Владелец "Колосся. Долина смаку" просил у своего сотрудника номер украиноязычного покупателя, но женщина утверждала, что клиентка не оставляла своих данных. Оксана Хвыля в разговоре с начальником отметила, что если бы его номер висел под стеклом ларька, этого бы инцидента не произошло.

Как заявила Оксана Хвыля, жена владельца киоска в Харькове уже в личных сообщениях призналась, что не ожидала такого вранья от взрослого сотрудника.

"Комментарий жены владельца, скопировала из разговора в личных (это мы сейчас просто выдыхаем и болтаем с ней): "Мы даже подумать не могли что взрослый человек так может врать, еще раз извините", — подытожила активистка в своем Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что продавец в Харькове с матами набросилась на украиноязычного покупателя. Покупательница заявила продавцу, что будет искать мелкие деньги только для тех, кто обслуживает на украинском. Это вызвало бурную реакцию у продавщицы, а начальник киоска поддержала поведение подчиненной. Позже выяснилось, что продавщица ларька в Харькове дала номер своей знакомой, которая представилась начальницей.

Также Фокус рассказывал, что профессора НПУ Евгению Бильченко уволили после языкового скандала. Профессору НПУ имени Драгоманова предложили перевестись на другие "вакантные" должности, а сама преподаватель Евгения Бильченко утверждает, что ради ее увольнения Ученый совет учебного заведения ликвидировал целую кафедру.