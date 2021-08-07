Міс Молдова вдарили сумкою і обізвали "вонючкой" за російську мову (відео)

Дівчина стояла в черзі до банкомату і, на думку нападаючої, намагалася підглянути її пін-код. Почувши російську мову, жінка розлютилася ще сильніше.

Молдавська модель і фітнес-тренер Яна Варнакова розповіла в Instagram про інцидент, який стався в Кишиневі (зараз це повідомлення закрито).

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Вона стояла в черзі до банкомату. Жінка, яка стояла попереду неї, порахувала, що Варнакова хоче підглянути PIN-код її банківської карти. Дівчина російською мовою спробувала їй відповісти. Звуки російського ще більше розлютили жінку, і вона накинулася на модель, почала бити своєю сумкою, вигукуючи молдавською мовою "смердюча російська". За словами Варнакової, потім молдаванка сказала, що такі люди, як Яна, "окупували румунську землю і сидять тут з 1812 року".

Потік її образ завершився одним російським словом: "стерва".

В інтерв'ю виданню "КП" Варнакова розповіла, що стояла приблизно в метрі від жінки. Та повернулася до неї і сказала румунською: "Відійди від мене! Ти підглядаєш мій пін-код!".

"Так, я говорила російською. Я знаю румунську мову, але коли людина негативно налаштований по відношенню до тебе, ти розмовляєш на своїй рідній мові", — сказала Варнакова.

Почувши шум, з банку вийшов охоронець, дівчина йому все розповіла і показала відео. Жінка увійшла в банк, а Варнакова викликала поліцію. Та приїхала швидко. Дівчина розповіла поліцейським про все, показала відео, написала заяву і пояснювальну. Поліцейські зайшли в банк, поговорили з нападаючої жінкою.

"Коли вони вийшли, я запитала, що їй загрожує, — сказала Яна. — Вони відповіли, що її чекає штраф до тисячі леїв. Як все буде відбуватися далі, я не знаю".

Варнакова в 2008 році отримала титул "Міс Молдова" і представляла свою країну на конкурсі "Міс Світу". У той час вона була одинадцятикласниця.

[ + – ] Яна Варнакова в 2008 році

[ + – ] Яна Варнакова

Нагадаємо, коментар від імені офіційної сторінки "КиївПрайд" в Instagram, в якому російський в Україні назвали "мовою загарбника, що несе в собі шкоди культурній коду", не є офіційною позицією організації. Про це журналісту Фокуса заявила медіакоммунікаціонний і проєктний менеджер "КиївПрайд" Оксана Солонська.