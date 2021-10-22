"Мисс Украина-2021": кому досталась корона за $3 млн

Александра Яремчук представит Украину на международном конкурсе Miss World, который состоится в Пуэрто-Рико уже через два месяца.

Финал 30-го конкурса красоты "Мисс Украина-2021" отгремел вечером, 21 октября, во дворце "Украина", где 25 самых красивых девушек со всей страны боролись за звание лучшей и право представлять родину на Miss World в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) в декабре этого года.

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Ведущими масштабного шоу стали самые известные мужчины украинского шоу-бизнеса Владимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма. На сцене для гостей выступали Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK, Артем Пивоваров, Wellboy, группы Gо_A, The Hardkiss, Kadnay, Tvorchi.

По итогам конкурса корона досталась 22-летней Александре Яремчук из Винницкой области, выступавшей под номером 9.

[ + – ] Александра Яремчук выступала под №9 Фото: Александра Яремчук/Instagram

Александра уверенно обошла 24 соперниц и получила заслуженную награду.

[ + – ] В конкурсе "мисс Украина-2021" участвовали 25 девушек со всех уголков страны

На странице "Мисс Украина" в Instagram сообщается, что девушка закончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Она более 10 лет занимается танцами и не представляет своей жизни без спорта. Сейчас Александра увлекается психологией и теннисом.

Известно также, что в детстве красавица мечтала стать актрисой и парикмахером.

По словам девушки, она никогда не делала уколы красоты и не собирается этим заниматься в ближайшие несколько лет, выступая за природные данные. Александра также говорит, что ценит в людях искренность, преданность и воспитанность, а также уважает тех, кто любит животных.

Яремчук, судя по ее фото в соцсети, очень любит путешествовать и уже успела побывать в Риме, Париже, Дубае, Стамбуле. Ее часто приглашают на фотосессии, поэтому в аккаунте девушки нет недостатка в красивых снимках.

В одном из интервью она призналась, что на новые достижения ее вдохновляют истории людей, добившихся успеха, музыка и книги.

Еще до того, как стало известно об итогах конкурса, в комментариях на странице мероприятия в соцсети мама финалистки пожелала дочери победить.

"Доченька, я тебя очень сильно люблю и желаю победы !!! Ты лучшая и ты это знаешь!!!", – написала Виктория Яремчук перед конкурсом.

[ + – ] Мама Александры Яремчук пожелала дочери победы Фото: MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА

В этом году для конкурса изготовили эксклюзивную корону из белого золота, инкрустированную драгоценными камнями общим весом в 300 карат. Для ее создания использовали 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

[ + – ] Корона для "Мисс Украина-2021" инкрустирована 27 сапфирами и 1250 бриллиантами

Автор украшения – знаменитый ювелир Джейкоб Арабо, основатель компании Jacob & Co. Среди его клиентов Дженнифер Лопес, Jay-Z, Дэвид и Виктория Бекхемы, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян и ее бывший супруг Канье Уэст, сменивший имя на Ye, Лионель Месси и многие другие. Украшения и часы Арабо носил даже Майл Джексон.

На изготовление короны у ювелира ушло три месяца. Он сделал ее в благодарность за то, что стал членом жюри конкурса "Мисс Украина" и он же вручил ее Александре. Кроме короны, которую через год передаст следующей победительнице, Яремчук получила 500 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, кто представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".