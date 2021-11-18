Олександра Яремчук показала, у чому представить Україну на Miss World у Пуерто-Ріко

Обидва вбрання для переможниці конкурсу "Міс Україна 2021" створили вітчизняні дизайнери.

22-річна "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук отримала візу в США, про що повідомила в сторіз Instagram, а також показала сукні, у яких представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World, де побореться за титул найкрасивішої дівчини планети.

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Олександра продемонструвала два вбрання: для конкурсу національних костюмів і для фінального виходу.

Першу сукню створила дизайнерка Леся Патока. Це біла сукня, розшита червоними візерунками, з пишними рукавами. Воно облягає талію та стегна дівчини, а також має подовжений ззаду поділ. Доповнює ансамбль вінок із червоних квітів із білою вуаллю на обличчі.

[ + – ] Олександра Яремчук показала, у яких сукнях вийде на сцену конкурсу

Друга сукня – фіолетового кольору. Його авторка – Катерина Лукашин. Вбрання вийшло пишним, із відкритими плечима, асиметричним подолом і розрізом, а для його створення використовувався глітер, пір'я, сітка та каміння для декору.

[ + – ] Сукня для фінального виходу Олександри створила Катерина Лукашин

У Пуерто-Ріко Олександра та її команда вилітають 20 листопада, щоб розпочати підготовку до конкурсу, який відбудеться 16 грудня.

Як ми писали, дівчина мала проблеми з візою, і оргкомітет конкурсу звернувся до Генерального консула посольства США в Україні Джона Балларда з проханням допомогти у вирішенні цього питання.

Сьогодні стало відомо, що проблему було вирішено, про що оргкомітет "Міс Україна" повідомив у соцмережі.

[ + – ] "Міс Україна 2021" отримала візу до США в останній момент

"Комітет Національного конкурсу "Міс Україна" радий повідомити, що цьогорічна переможниця фіналу Олександра Яремчук успішно пройшла співбесіду в Посольстві США в Україні й отримала довгоочікувану візу. Ми щиро вдячні за сприяння у вирішенні цього питання Міністерству закордонних справ України, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі та Генеральному Консулу Посольства США в Україні Джону Балларду. Дякую медіаресурсам та всім нашим друзям, партнерам, які висловлювали підтримку та вірили в позитивне вирішення цього питання", – йдеться в публікації.

Як відомо, фінал конкурсу "Міс Україна" відбувся 21 жовтня. Олександра Яремчук обійшла 24 претендентки та стала переможницею. Дівчина отримала корону вартістю $3 млн доларів, а також 500 тис. гривень. В інтерв'ю Фокусу дівчина розповіла про те, які емоції відчувала під час участі, а також про себе та своє життя, плани та захоплення.