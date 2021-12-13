Мисс Вселенная 2021: жюри назвало имя самой красивой девушки (фото, видео)

Харнааз Сандху стала третьей представительницей Индии, завоевавшей корону "Мисс Вселенная".

70-ый конкурс "Мисс Вселенная" отгремел в израильском городое Эйлат, и среди 80 самых красивых девушек планеты заветную корону выборола 21-летняя актриса из Индии Харнааз Сандху, сообщается в Twitter мероприятия.

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Первой вице-мисс стала "Мисс Парагвай 2021" Надя Феррейра, а титул второй вице-мисс конкурса достался Лалеле Мсване.

Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная 2020" Андреа Меса из Мексики.

Модель из Чандигарха, Харнааз Сандху в прошлом уже выигрывала несколько конкурсов красоты. Она была названа "Мисс Дива 2021" и "Фемина Мисс Индия Пенджаб 2019".

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Девушка снимается в кино и уже появилась в нескольких пенджабских фильмах. Съемки она совмещает с учебой: Харнааз получает степень магистра государственного управления. В свободное время она увлекается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы.

Сандху – не только красивая девушка, модель и актриса. Она – волонтер и активный сторонник расширения прав и возможностей женщин, а своей вдохновительницей называет суперзвезду Болливуда Приянку Чопру.

[ + – ] "Мис Вселенная 2021" выступает за защиту и расширение прав женщин

Незадолго до финала девушка поделилась трогательным видео, посвященным ее родному Пенджабу.

"Вера невидима. Это чувствуется. Это чувство в моем сердце сегодня. Я верю в Бога, мою семью и благословения, которыми вы все одарили меня. Мне понравилось мое путешествие, и поскольку мы приближаемся к концу этого прекрасного конкурса, я хочу пережить живые воспоминания о моей семье, моем Пенджабе. Я хочу, чтобы вы все знали, что я благодарна каждому из вас и за весь опыт, который я получила за эти 1,5 месяца.

[ + – ] Харнааз Сандху поблагодариза земляков за поддержку

Харнааз стала третьей представительницей Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". До нее в конкурсе побеждали актрисы Сушмита Сан (1994) и Лара Датта (2000 год).

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Нынешний конкурс был поистине историческим. Впервые в нем была представлена участница из Объединенных Арабских Эмиратов, а также впервые за более чем 40 лет, в него вернулось Марокко. Вел конкурс 64-летний американский комик и писатель Стив Харви, которого уже знают постоянные зрители конкурса красоты. "Мис Вселенная 2021" стал для него шестым конкурсом, который он вел.

Что касается участницы из Украины Анны Неплях, то девушка не вошла даже в топ-16 претенденток. На конкурсе национальных костюмов девушка появилась в эффектном 15-килограммовом наряде "Вышитый код Украины" от дизайнера Натальи Шевчук, имеющем очень сложную структуру и представляющий все регионы страны. Также она буквально сверкала в золотом платье от дубайского дизайнера Ryan Pacioles.

[ + – ] Анна Неплях в национальном костюме Фото: Анна Неплях/Instagram [ + – ] Украинка в наряде от Ryan Pacioles. Фото: Анна Неплях/Instagram

После того, как стали известны результаты конкурса, Анна написала в Instagram:

"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации❤️".

[ + – ] Анна Неплях после объявления результатов конкурса оставила пост в соцсети

Поклонники поддержали украинку, отметив, что она очень достойно представила страну.

Напомним, Анна Неплях ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за общение на русском языке.