Міс Усесвіт 2021: журі назвало ім'я найкрасивішої дівчини (фото, відео)
Харнааз Сандху стала третьою представницею Індії, яка завоювала корону "Міс Усесвіт".
70-й конкурс "Міс Усесвіт" відгримів в ізраїльському місті Ейлат, і серед 80 найкрасивіших дівчат планети заповітну корону виборола 21-річна актриса з Індії Харнааз Сандху, повідомляєть у Twitter заходу.
Першою віцеміс стала "Міс Парагвай 2021" Надя Феррейра, а титул другої віцеміс конкурсу отримала Лалеля Мсване.
Корону переможниці вручила "Міс Усесвіт 2020" Андреа Меса з Мексики.
Модель із Чандігарха, Харнааз Сандху в минулому вже вигравала кілька конкурсів краси. Вона була названа "Міс Діва 2021" та "Феміна Міс Індія Пенджаб 2019".
Дівчина знімається в кіно та вже з'явилася в кількох пенджабських фільмах. Зйомки вона поєднує з навчанням: Харнааз отримує ступінь магістра державного управління. У вільний час вона захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою та грою в шахи.
Сандху – не лише гарна дівчина, модель і акторка. Вона – волонтерка й активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок, а своєю натхненницею називає суперзірку Боллівуду Пріянку Чопру.
Незадовго до фіналу дівчина поділилася зворушливим відео, присвяченим її рідному Пенджабу.
"Віра невидима. Це відчувається. Це почуття в моєму серці сьогодні. Я вірю в Бога, мою сім'ю та благословення, якими ви всі обдарували мене. Мені сподобалася моя подорож, і оскільки ми наближаємося до кінця цього чудового конкурсу, я хочу пережити живі спогади про мою сім'ю, мій Пенджаб. Я хочу, щоб ви всі знали, що я вдячна кожному з вас і за весь досвід, який я отримала за ці 1,5 місяця".
Харнааз стала третьою представницею Індії, яка завоювала титул "Міс Усесвіт". До неї в конкурсі перемагали актриси Сушміта Сан (1994) та Лара Датта (2000 рік).
Цьогорічний конкурс був справді історичним. Уперше в ньому була представлена учасниця з Об'єднаних Арабських Еміратів, а також уперше за більш ніж 40 років до нього повернулося Марокко. Вів конкурс 64-річний американський комік і письменник Стів Гарві, якого вже знають постійні глядачі конкурсу краси. "Міс Усесвіт 2021" став для нього шостим конкурсом, який він вів.
Щодо учасниці з України Анни Неплях, то дівчина не увійшла навіть до топ-16 претенденток. На конкурсі національних костюмів дівчина з'явилася в ефектному 15-кілограмовому вбранні "Вишитий код України" від дизайнерки Наталії Шевчук, який має дуже складну структуру та представляє всі регіони країни. Також вона буквально сяяла в золотій сукні від дубайського дизайнера Ryan Pacioles.
Після того, як стали відомі результати конкурсу, Анна написала в Instagram:
"80 дівчат із усього світу, і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації".
Шанувальники підтримали українку, наголосивши, що вона дуже гідно представила країну.
Нагадаємо, Анна Неплях відповіла хейтерам, які розкритикували її за спілкування російською мовою.