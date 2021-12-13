Міс Усесвіт 2021: журі назвало ім'я найкрасивішої дівчини (фото, відео)

Харнааз Сандху стала третьою представницею Індії, яка завоювала корону "Міс Усесвіт".

70-й конкурс "Міс Усесвіт" відгримів в ізраїльському місті Ейлат, і серед 80 найкрасивіших дівчат планети заповітну корону виборола 21-річна актриса з Індії Харнааз Сандху, повідомляєть у Twitter заходу.

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Першою віцеміс стала "Міс Парагвай 2021" Надя Феррейра, а титул другої віцеміс конкурсу отримала Лалеля Мсване.

Корону переможниці вручила "Міс Усесвіт 2020" Андреа Меса з Мексики.

Модель із Чандігарха, Харнааз Сандху в минулому вже вигравала кілька конкурсів краси. Вона була названа "Міс Діва 2021" та "Феміна Міс Індія Пенджаб 2019".

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Дівчина знімається в кіно та вже з'явилася в кількох пенджабських фільмах. Зйомки вона поєднує з навчанням: Харнааз отримує ступінь магістра державного управління. У вільний час вона захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою та грою в шахи.

Сандху – не лише гарна дівчина, модель і акторка. Вона – волонтерка й активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок, а своєю натхненницею називає суперзірку Боллівуду Пріянку Чопру.

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Незадовго до фіналу дівчина поділилася зворушливим відео, присвяченим її рідному Пенджабу.

"Віра невидима. Це відчувається. Це почуття в моєму серці сьогодні. Я вірю в Бога, мою сім'ю та благословення, якими ви всі обдарували мене. Мені сподобалася моя подорож, і оскільки ми наближаємося до кінця цього чудового конкурсу, я хочу пережити живі спогади про мою сім'ю, мій Пенджаб. Я хочу, щоб ви всі знали, що я вдячна кожному з вас і за весь досвід, який я отримала за ці 1,5 місяця".

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Харнааз стала третьою представницею Індії, яка завоювала титул "Міс Усесвіт". До неї в конкурсі перемагали актриси Сушміта Сан (1994) та Лара Датта (2000 рік).

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Цьогорічний конкурс був справді історичним. Уперше в ньому була представлена учасниця з Об'єднаних Арабських Еміратів, а також уперше за більш ніж 40 років до нього повернулося Марокко. Вів конкурс 64-річний американський комік і письменник Стів Гарві, якого вже знають постійні глядачі конкурсу краси. "Міс Усесвіт 2021" став для нього шостим конкурсом, який він вів.

Щодо учасниці з України Анни Неплях, то дівчина не увійшла навіть до топ-16 претенденток. На конкурсі національних костюмів дівчина з'явилася в ефектному 15-кілограмовому вбранні "Вишитий код України" від дизайнерки Наталії Шевчук, який має дуже складну структуру та представляє всі регіони країни. Також вона буквально сяяла в золотій сукні від дубайського дизайнера Ryan Pacioles.

[ + – ] Анна Неплях у національному костюмі Фото: Анна Неплях/Instagram [ + – ] Українка у вбранні від Ryan Pacioles. Фото: Анна Неплях/Instagram

Після того, як стали відомі результати конкурсу, Анна написала в Instagram:

"80 дівчат із усього світу, і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації".

[ + – ] Анна Неплях після оголошення результатів конкурсу залишила пост у соцмережі

Шанувальники підтримали українку, наголосивши, що вона дуже гідно представила країну.

Нагадаємо, Анна Неплях відповіла хейтерам, які розкритикували її за спілкування російською мовою.