У Пуерто-Рико скасували фінал конкурсу "Міс світу"

Коронавірус виявлено в 38 осіб, задіяних у конкурсі. Серед них – 23 дівчини-учасниці. Представниця України Олександра Яремчук відреагувала на те, що сталося, постом у соцмережі.

17 грудня в Пуерто-Рико мав відбутися фінал конкурсу краси "Міс світу", проте шоу скасували за кілька годин до початку після того, як у 23 із 97 конкурсанток тест на Covid-19 дав позитивний результат, повідомляє CNN.

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У заяві, опублікованій за кілька годин до початку конкурсу, організатори заявили, що переносять телевізійну трансляцію фіналу, пославшись на інтереси учасників, персоналу, команди та широкої публіки щодо здоров'я та безпеки.

Серед тих, у кого виявили коронавірус, була представниця Малайзії Лаван Шиваджі. Наразі вона в ізоляції, але "клінічно здорова", – йдеться на сторінці конкурсу.

[ + – ] Одна з хворих на коронавірус — "Міс Малайзія" Лавані Шиваджі

Міс світу Індонезія Присілія Карла Юлс тим часом підтвердила повідомлення про позитивний результат тесту, написавши в Instagram історії про те, що вона "нині одужує" та "почується набагато краще фізично та психологічно".

Загалом на "Міс світу" було зареєстровано 38 позитивних випадків зараження. Окрім 23 учасниць, коронавірус виявлено в 15 співробітників конкурсу, повідомила епідеміологиня МОЗ Мелісса Марзан. Вона додала, що рішення про перенесення ухвалили організатори заходу, а не влада острова.

Фінал буде перегруповано та проведено протягом наступних 90 днів. Шоу мало стати кульмінацією кількох тижнів змагань "Міс світу" в столиці Пуерто-Рико Сан-Хуані.

[ + – ] Заява оргкомітету конкурсу про перенесення фіналу

В одному з кількох попередніх конкурсів Олівія Ясе з Кот-д'Івуару було названо переможницею конкурсу "Топ-модель". Цього тижня представниця Монголії Бурте-Уджін Ану виграла конкурс "Міс світу з талантів", а мексиканку Кароліну Відалес назвали "Міс світу спорт".

[ + – ] Дівчата беруть участь у модному показі в межах конкурсу "Міс світу"

Минулого року конкурс взагалі скасували через пандемію, а це означає, що переможиця 2019 року, Тоні-Анн Сінгх із Ямайки, залишається чинною володаркою титулу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на повернення наших конкурсанток (яких ми знаємо та любимо), щоб поборотися за корону "Міс світу", — заявила генеральна директорка Miss World Ltd. Джулія Морлі.

Представниця України Олександра Яремчук, як і інші учасниці, була засмучена ситуацією, що склалася.

"Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил і енергії було віддано на підготовку", — написала вона в соцмережі, супроводживши пост фотографією в синьо-жовтому одязі та з прапором України на плечах.

[ + – ] Олександра Яремчук засмучена скасуванням фіналу конкурсу

Нагадаємо, в Ейлаті відгримів конкурс "Міс Усесвіт", де корона переможниці дісталася моделі з Індії.