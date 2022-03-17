На конкурсі "Міс Світу 2021" запалили 7 тисяч свічок на підтримку України

Фінал конкурсу відбувся в Пуерто-Рико.

Напередодні відбувся фінал найвідомішого конкурсу краси "Міс світу 2021", що цьогоріч пройшов у Пуерто-Рико, США. Під час церемонії учасниці та організатори запалили 7 тисяч свічок на підтримку України в ефірі, котрий дивилися понад 100 країн. Про це повідомляє CNN.

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Зокрема з екранів до присутніх звернулася українка Олександра Кучеренко — "Міс Україна 2016". Вона розповіла про всіх жахіття, які принесла війна на українську землю.

Згодом Тоні-Енн Сінгх, "Міс світу 2019", заспівала пісню Селін Діон та Андреа Бочеллі "The Prayer" при тисячах запалених свічках на підтримку Україні, котра потерпає від військової агресії з боку РФ.

Зазначимо, що цьогоріч перемогу в конкурсі краси отримала 23-річна полька Кароліна Білявська. Модель публічно підтримувала Україну після вторгнення російських військ.

"Наразі весь світ схвильований несправедливістю страждань України. Ми навіть не можемо уявити, що зараз відчувають ці люди", — заявляла "Міс світу 2021".

[ + – ] Олександра Кучеренко звернулася до фіналісток конкурсу

Змагання краси повинне було відбутись 16 грудня у Пуерто-Рико, проте захід скасували всього за 6 годин до початку через високу захворюваність на COVID-19 серед учасниць.

[ + – ] "Міс світу 2021" стала полька Кароліна Білявська

Україну на "Міс світу 2021" мала представляти Олександра Яремчук з Вінниці, проте на конкурс вона не полетіла через активну фазу війни в Україні. Олександра привітала переможницю "Міс Світу 2021" з перемогою в соцмережах.

Нагадаємо, відомий американський актор та губернатор Арнольд Шварценеггер підтримав Україну та звернувся до росіян. Він наголосив, що війна в Україні незаконна і не має жодного відношення до захисту Росії.