Трансгендерна жінка з Таїланду купила конкурс "Міс Всесвіт"

Окрім конкурсу "Міс Всесвіт", Енн Джакапонг Джакраджутатіп також стала власницею конкурсів "Міс США" та "Міс тінейджер" США в IMG.

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43-річна трансгендерна жінка-бізнесвумен Енн Джакапонг Джакраджутатіп, яка керує медіахолдингом JKN Global Group, що робить телешоу в Таїланді, стала новою власницею конкурсу краси "Міс Всесвіт", заплативши за нього $20 мільйонів, повідомляє ВВС.

Купівля конкурсу, співвласником якого з 1996 по 2015 рік був Дональд Трамп, відбувається на тлі того, що шоу стає дедалі інклюзивнішим.

За словами Джакраджутатіп, ця інвестиція стала "сильним стратегічним доповненням" до портфоліо її компанії.

"Ми прагнемо не лише продовжити традиції, надаючи платформу для захоплених людей із різних верств суспільства, культур і традицій, а й розвивати бренд для наступного покоління", — заявила нова господиня конкурсу.

Зі свого боку, виконавча директорка організації "Міс Всесвіт" Емі Еммеріх і президентка конкурсу Паула Шугарт підкреслили, що їхні стосунки з глобальними партнерами та брендами ніколи не були міцнішими.

"Наш прогресивний підхід, як і раніше, ставить нас в авангарді нашої галузі".

Трамп продав конкурс американському агентству талантів WME-IMG у 2015-му після того, як два телевізійні партнери заявили, що не транслюватимуть шоу через коментарі політика та бізнесмена про нелегальних іммігрантів під час його президентської кампанії 2016 року. Він також розкритикував, коли колишня "Міс Всесвіт" Алісія Мачадо заявила, що Трамп назвав її "Міс Піггі". Це сталося після того, як венесуельська модель набрала вагу після перемоги на конкурсі у 2016 році.

З наступного року брати участь у конкурсі "Міс Всесвіт" зможуть заміжні жінки та матері. До цього його учасницями могли бути лише незаміжні та бездітні дівчата.

Конкурс проводять уже 71 рік поспіль, а його трансляцію ведуть у понад 160 країнах світу.

Хто така Енн Джакапонг Джакраджутатіп

Енн Джакапонг Джакраджутатіп, відома також як Енн JKN, — колишня учасниця популярних реаліті-шоу Project Runway та Shark Tank. Вона народилася в Бангкоку, а 1995 року переїхала в Сідней (Австралія), де працювала на заправці. Там вона отримала ступінь бакалавра міжнародних відносин в Університеті Бонда в Голд-Кості. У Сіднеї вона розпочала свій перехід від чоловіка до жінки, проте тоді не довела справу до кінця. Коли у 2000 році Енн повернулася додому в Бангкок в образі жінки, її мати погрожувала накласти на себе руки, тому Енн довелося повернутися до свого чоловічого початку.

Однак бунт наростав, і 2014 року Джакраджутатіп втекла з дому, а 2016-го перенесла 10 операцій і повністю стала жінкою.

Вона — не тільки виконавча директорка JKN Global Group Public Company Limited, але й засновниця фонду "Життя, натхнене транссексуалами" (LIFT), що відстоює права на гідність і можливості для трансгендерних людей.

Крім ступеня бакалавра, про який згадувалося вище, Джакраджутатіп отримала сертифікат із розвитку нерухомості в Університеті Чулалонгкорн у Бангкоку та пройшла програму акредитації директорів (DAP) Тайського інституту асоціації директорів у 2016 році. Вона удостоєна нагороди "Жінка року в Азії у ЗМІ" на Content Asia Summit 2019, що зробило її першою тайкою та першою трансжінкою, яка отримала цю нагороду. Того ж року в США народився її син Ендрю Джакраджутатіп. Він німецького й тайського походження. Через рік у неї народилася дочка Анжеліка Джакраджутатіп.

[ + – ] Діти Енн Джакапонг Джакраджутатіп Ендрю та Анжеліка

2020-го Forbes поставив її на третє місце серед найбагатших трансгендерних людей у світі того року з її статком у 210 мільйонів доларів.

Окрім конкурсу "Міс Всесвіт", вона також стала власницею конкурсів "Міс США" та "Міс тінейджер" США в IMG.

Раніше ми писали про те, що Росію планують назавжди позбавити права брати участь у конкурсі "Міс Всесвіт" через військове вторгнення в Україну.