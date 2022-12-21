"Воин света": "Мисс Украина Вселенная 2022" представила национальный костюм

Костюм создавался в Украине в течение четырех месяцев в экстремальных условиях, под звуки сирен, без электроэнергии и при свете свечей.

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Невероятный по красоте и сильный по смыслу национальный костюм создала для "Мис Вселенная Украина 2022" Виктории Апанасенко дизайнер Леся Патока, которая работала над ним четыре месяца. Раньше она разрабатывала образы для Onuka, Джамалы, групп "Бумбокс", Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Перед тем, как начать работу над нарядом, в котором девушка из Чернигова представит Украину на международном конкурсе красоты 11 января в Новом Орлеане, США, оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" провел опрос, как позиционировать страну: трагической или героической. Победил второй вариант.

"В это нелегкое для нашей Родины время мы долго думали: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну? Какой "месседж" он должен нести по всему миру? О чем рассказать его детали? Мы даже провели голосование среди общественности за то, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: воссоздать трагизм украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует украинский дух и силу нашего народа. Большинство проголосовало за вторую версию. При создании образа использовалось личное видение Виктории и ее собственная идея", – говорит о костюме президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Костюм получился похожим на образ Архангела Михаила.

"В образе использованы пять основных материалов и элементов. Монолитный комбинезон, символизирующий броню, как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад крайки, то есть пояса. Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосьями. Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами", – говорится в релизе.

В связи с полномасштабной войной в Украине оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" отказался от традиционного праздничного шоу в этом году. Посоветовавшись с партнерами из Miss Universe, было принято решение передать титул "Мисс Украина Вселенная" Виктории Апанасенко, I Вице-Мисс Украина Вселенная-2021.

По информации на сайте оргкомитета, Виктория олицетворяет собой Украину. Она активно борется за победу родині на информационном фронте и осуществляет волонтерскую деятельность. Девушка помогает столичному заведению Naіve готовить еду для батальонов ВСУ и пожилых людей, вдвоем с подругой занимается адресной помощью продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены для детей, пожилых людей и внутренне перемещенных лиц.

[ + – ] Виктория Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная"

Виктория окончила факультет психологии КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Выбрала эту профессию, потому что всегда желала способствовать решению социальных проблем, существующих в нашем обществе, и иметь возможность помогать уязвимым слоям населения. Девушка – профессиональная модель и активно поддерживает украинские бренды.

Напомним, конкурс "Мис Вселенная" купила бизнесвумен из Таиланда.