"Воїн світла": "Міс Україна Всесвіт 2022" представила національний костюм

Костюм створювався в Україні протягом чотирьох місяців в екстремальних умовах, під звуки сирен, без електроенергії та при світлі свічок.

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Неймовірний за красою та сильний за змістом національний костюм створила для "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторії Апанасенко дизайнерка Леся Патока, яка працювала над ним чотири місяці. Раніше вона розробляла образи для Onuka, Джамали, гуртів "Бумбокс", Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

Перед тим, як розпочати роботу над нарядом, у якому дівчина з Чернігова представить Україну на міжнародному конкурсі краси 11 січня в Новому Орлеані, що в США, оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" провів опитування, як позиціонувати країну — трагічну чи героїчну. Переміг другий варіант.

"У цей нелегкий для нашої Батьківщини час ми довго думали: яким має бути образ, який символізує нашу країну? Який "меседж" він має нести по всьому світу? Про що розповісти його деталі? Ми навіть провели голосування серед громадськості за те, якої вони хочуть метафорично бачити нашу країну: відтворити трагізм українського сьогодення або показати Україну у світлому образі, який продемонструє український дух і силу нашого народу. Більшість проголосували за другу версію. Під час створення образу використовувалося особисте бачення Вікторії та її власна ідея", — говорить про костюм президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Костюм вийшов схожим на образ Архангела Михайла.

"В образі використано п'ять основних матеріалів і елементів. Монолітний комбінезон, що символізує броню, як друга шкіра огортає Вікторію. Біла сукня, що складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло більше 10 метрів тканини, і створеної на сучасний лад крайки, тобто поясу. Костюм прикрашає головний убір із традиційними для України колосками. Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені синьо-золотими обладунками в кольорах українського прапора, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами", — говориться в релізі.

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" відмовився від цьогорічного святкового шоу. Порадившись із партнерами з Miss Universe, було ухвалено рішення передати титул "Міс Україна Всесвіт" Вікторії Апанасенко, I Віцеміс Україна Всесвіт-2021.

За інформацією на сайті оргкомітету, Вікторія уособлює Україну. Вона активно бореться за перемогу батьківщини на інформаційному фронті і здійснює волонтерську діяльність. Дівчина допомагає столичному закладу Naive готувати їжу для батальйонів ЗСУ та літніх людей, удвох із подругою займається адресною допомогою продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни для дітей, літніх людей і внутрішньо переміщених осіб.

[ + – ] Вікторія Апанасенко представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"

Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Вибрала цю професію, тому що завжди хотіла сприяти вирішенню соціальних проблем, що існують у нашому суспільстві, та мати можливість допомагати вразливим верствам населення. Дівчина — професійна модель і активно підтримує українські бренди.

Нагадаємо, конкурс "Міс Всесвіт" купила бізнес-вумен із Таїланду.