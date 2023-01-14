Міс "Україна Всесвіт" розповіла, як ледь не зірвала вихід у розкішній сукні від FROLOV

Представниця України на конкурсі краси продемонструвала чорне вбрання із срібними кристалами та синьо-жовтим прапором.

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28-річна українська модель та учасниця конкурсу "Міс Всесвіт-2023" Вікторія Апанасенко розповіла, як ледь не зірвала свій вихід у розкішній вечірній сукні від FROLOV. Курйозною історією переможниця "Міс Україна Всесвіт" поділилася у своєму Instagram.

"Це могло трапитися тільки зі мною. За 10 хвилин до фінального виходу в вечірній сукні вона порвалася знизу догори. Вилетіла застібка. І сукню перед виходом зашивали на мені. Я дуже хвилювалася, щоб вона не розірвалася на сцені", — зізнається українська модель та волонтерка, яка зрештою впевнено вийшла на сцену та навіть не подала вигляду, що перед цим виступ ледь не зірвався.

[ + – ] Вікторія Апанасенко

Вбрання Вікторії Апанасенко в цей день мало особливе значення.

"Чорний колір сукні є символом темних часів, які переживає наша країна. Символ болю, втрат, зруйнованих доль… Вишите вручну жовто-блакитне сердце – частина благодійного проєкту FROLOV", — зазначила уродженка Чернігова. Також важливою деталлю став великий державний прапор України, який "починався" біля серця.

[ + – ] Вікторія Апанасенко

Окрім цього вбрання, представниця України продемонструвала національний костюм та постійно приміряє сукні українських дизайнерів, зокрема сукню-вишиванку Юлії Магдич.

Нагадаємо, представниця РФ на "Міс Всесвіт-2023" пройшла до півфіналу змагань.

Також Фокус писав про національний костюм Вікторії Апанасенко у стилі "Воїн світла".