Міс "Україна Всесвіт" розповіла, як ледь не зірвала вихід у розкішній сукні від FROLOV
Представниця України на конкурсі краси продемонструвала чорне вбрання із срібними кристалами та синьо-жовтим прапором.
28-річна українська модель та учасниця конкурсу "Міс Всесвіт-2023" Вікторія Апанасенко розповіла, як ледь не зірвала свій вихід у розкішній вечірній сукні від FROLOV. Курйозною історією переможниця "Міс Україна Всесвіт" поділилася у своєму Instagram.
"Це могло трапитися тільки зі мною. За 10 хвилин до фінального виходу в вечірній сукні вона порвалася знизу догори. Вилетіла застібка. І сукню перед виходом зашивали на мені. Я дуже хвилювалася, щоб вона не розірвалася на сцені", — зізнається українська модель та волонтерка, яка зрештою впевнено вийшла на сцену та навіть не подала вигляду, що перед цим виступ ледь не зірвався.
Вбрання Вікторії Апанасенко в цей день мало особливе значення.
"Чорний колір сукні є символом темних часів, які переживає наша країна. Символ болю, втрат, зруйнованих доль… Вишите вручну жовто-блакитне сердце – частина благодійного проєкту FROLOV", — зазначила уродженка Чернігова. Також важливою деталлю став великий державний прапор України, який "починався" біля серця.
Окрім цього вбрання, представниця України продемонструвала національний костюм та постійно приміряє сукні українських дизайнерів, зокрема сукню-вишиванку Юлії Магдич.
Нагадаємо, представниця РФ на "Міс Всесвіт-2023" пройшла до півфіналу змагань.
Також Фокус писав про національний костюм Вікторії Апанасенко у стилі "Воїн світла".