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Стиль життя

Міс "Україна Всесвіт" розповіла, як ледь не зірвала вихід у розкішній сукні від FROLOV

Вікторія Апанасенко, міс всесвіт 2023, конкурс краси, сукня міс всесвіт від фролова, дизайнер іван фролов
Фото: crystal.viktoria | Вікторія Апанасенко

Представниця України на конкурсі краси продемонструвала чорне вбрання із срібними кристалами та синьо-жовтим прапором.

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28-річна українська модель та учасниця конкурсу "Міс Всесвіт-2023" Вікторія Апанасенко розповіла, як ледь не зірвала свій вихід у розкішній вечірній сукні від FROLOV. Курйозною історією переможниця "Міс Україна Всесвіт" поділилася у своєму Instagram.

"Це могло трапитися тільки зі мною. За 10 хвилин до фінального виходу в вечірній сукні вона порвалася знизу догори. Вилетіла застібка. І сукню перед виходом зашивали на мені. Я дуже хвилювалася, щоб вона не розірвалася на сцені", — зізнається українська модель та волонтерка, яка зрештою впевнено вийшла на сцену та навіть не подала вигляду, що перед цим виступ ледь не зірвався.

Вікторія Апанасенко

Вбрання Вікторії Апанасенко в цей день мало особливе значення.

"Чорний колір сукні є символом темних часів, які переживає наша країна. Символ болю, втрат, зруйнованих доль… Вишите вручну жовто-блакитне сердце – частина благодійного проєкту FROLOV", — зазначила уродженка Чернігова. Також важливою деталлю став великий державний прапор України, який "починався" біля серця.

Вікторія Апанасенко

Окрім цього вбрання, представниця України продемонструвала національний костюм та постійно приміряє сукні українських дизайнерів, зокрема сукню-вишиванку Юлії Магдич.

Нагадаємо, представниця РФ на "Міс Всесвіт-2023" пройшла до півфіналу змагань.

Також Фокус писав про національний костюм Вікторії Апанасенко у стилі "Воїн світла".