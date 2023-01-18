Росіянка на "Міс Всесвіт-2023" зізналася, що українка втекла від неї
Раніше "Міс Україна Всесвіт" розповідала, як росіянка намагалася зробити з нею "дружнє селфі".
Представниця Росії на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" Анна Ліннікова розповіла про те, що українка Вікторія Апанасенко "втекла від неї". Про це пишуть росЗМІ.
Російська модель розповіла про спроби поговорити з представницею України на змаганнях краси у США, проте уродженка Чернігова не бажала комунікувати з мешканкою країни, яка майже рік веде повномасштабну війну з Україною.
"Дівчата з українським корінням цуралися мене. Тому поспілкуватися і познайомитися краще нам не вдалося, хоча спроби з мого боку і були", — розповідає представниця РФ.
Зі свого боку українська модель розповідала про провокації росіянки на "Міс Всесвіт". За словами Вікторії Апанасенко, її конкурентка намагалася зробити з нею "дружнє селфі" та називала себе жертвою, а тих, хто не хотів з нею спілкуватися — расистами.
На сцену Анна Ліннікова в одному з дефіле вийшла в костюмі імператриці, попри те, що українська сторона неодноразово просила організаторів конкурсу не допустити представницю РФ до участі.
Нагадаємо, Вікторія Апанасенко розповіла про провокації Ліннікової на конкурсі краси у США.
Також Фокус писав про непристойний жест, який Анна Ліннікова показала зі сцени під час свого дефіле в купальнику.