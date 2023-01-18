Россиянка на "Мисс Вселенная-2023" призналась, что украинка убежала от нее

Ранее "Мисс Украина Вселенная" рассказывала, как россиянка пыталась сделать с ней "дружеское селфи".

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Представительница России на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Анна Линникова рассказала о том, что украинка Виктория Апанасенко "убежала от нее". Об этом пишут росСМИ.

Российская модель рассказала о попытках поговорить с представительницей Украины на соревнованиях красоты в США, однако уроженка Чернигова не желала общаться с жительницей страны, почти год ведущей полномасштабную войну с Украиной.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться лучше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", — рассказывает представительница РФ.

[ + – ] Виктория Апанасенко Фото: crystal.viktoria

Со своей стороны украинская модель рассказывала о провокациях россиянки на "Мисс Вселенная". По словам Виктории Апанасенко, ее конкурентка пыталась сделать с ней "дружеское селфи" и называла себя жертвой, а тех, кто не хотел с ней общаться — расистами.

На сцену Анна Линникова в одном из дефиле вышла в костюме императрицы, несмотря на то, что украинская сторона не раз просила организаторов конкурса не допустить представительницу РФ к участию.

Напомним, Виктория Апанасенко рассказала о провокациях Линниковой на конкурсе красоты в США.

Также Фокус писал о непристойном жесте, который Анна Линникова показала со сцены во время своего дефиле в купальнике.