Представительница РФ на "Мисс Вселенная" показала непристойный жест на сцене (видео)

Несмотря на просьбу украинской стороны отстранить от участия россиянку, девушку оставили в соревнованиях красоты.

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Представительница РФ на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Анна Линникова показала непристойный жест на сцене соревнований красоты в США. Видео распространяется в Сети.

На камеру попал момент первого дефиле участниц, когда каждая выходила на сцену в купальнике и накидке. Представительница РФ появилась в розовом образе и накидке молочного оттенка. Во время позирования она показала средний палец, после чего с ухмылкой ушла за кулисы.

Несмотря на просьбу украинской стороны отстранить от участия россиянку, страна которой почти год ведет полномасштабную войну с Украиной, девушку оставили в соревнованиях красоты, она даже дошла до финала. А победу одержала в конце конкурса представительница США.

[ + – ] Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная-2023"

Украинка Виктория Апанасенко рассказывала также о провокациях Линниковой на конкурсе в США. В частности, россиянка пыталась сделать "дружеское селфи" с украинской моделью, однако уроженка Чернигова не позволила ей этого.

[ + – ] Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная-2023"

28-летняя Виктория Апанасенко продемонстрировала за время соревнований ряд роскошных образов, в том числе костюм Воина света.

Напомним, россиянка Анна Линникова попала в финал конкурса "Мисс Вселенная-2023".

Также Фокус писал об одной из самых престижных наград, которую получила представительница Украины на конкурсе красоты.