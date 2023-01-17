Украинка на "Мисс Вселенной" забрала одну из главных наград (фото)

В Новом Орлеане 14 января состоялся финал международного конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей стала 28-летняя жительница США Р'Бонни Габриэль. Представительница Украины, к сожалению, не вошла в топ-16.

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Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко забрала одну из главных наград, которую отдают тем участницам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте и показала, как выглядит статуэтка.

Девушка осталась довольна, что награда Spirit of Carnival Award досталась именно ей.

Фото: Скриншот Instagram @crystal.viktoria

Представительница Украины продемонстрировала на конкурсе несколько образов, символизирующих войну в Украине.

В полуфинале она вышла на сцену в образе воина света. Как уже говорилось ранее, для Виктории костюм "Воин света" создала дизайнер Леся Патока, которая работала над ним четыре месяца. По ее замыслу, наряд олицетворяет Украину, которая противостоит силам зла и борется за свою свободу.

"В образе использованы пять основных материалов и элементов. Монолитный комбинезон, символизирующий броню, как вторая кожа окутывает Викторию. Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад крайки, то есть пояса. Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосьями. Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами", – описывала свою работу дизайнер.

Также Фокус писал о неприятном казусе перед выходом на сцену Виктории Апанасенко.