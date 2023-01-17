Українка на "Міс Всесвіт" забрала одну із головних нагород (фото)

У Новому Орлеані 14 січня відбувся фінал міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Переможницею стала 28-річна мешканка США Р'Боні Габріель. Представниця України, на жаль, не увійшла у топ 16.

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Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко забрала одну з головних нагород, яку віддають тим учасницям, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті і показала, як виглядає статуетка.

Дівчина залишилася задоволеною, що нагорода Spirit of Carnival Award дісталася саме їй.

Фото: Скриншот Instagram @crystal.viktoria

Представниця України продемонструвала на конкурсі кілька образів, що символізують війну в Україні.

У півфіналі вона вийшла на сцену в образі воїна світла. Як уже йшлося раніше, для Вікторії костюм "Воїн світу" створила дизайнерка Леся Патока, яка працювала над ним чотири місяці. За її задумом вбрання уособлює Україну, яка протистоїть силам зла і бореться за свою свободу.

"В образі використано п'ять основних матеріалів та елементів. Монолітний комбінезон, що символізує броню, як друга шкіра огортає Вікторію. Біла сукня, що складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло більше 10 метрів тканини, і створеної на сучасний лад крайки, тобто поясу. Костюм прикрашає головний убір з традиційними для України колосками. Символічні крила, обпалені у битві, обрамлені синьо-золотими обладунками в кольорах українського прапора, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами", — описувала свою роботу дизайнерка.

Також Фокус писав про неприємний казус перед виходом на сцену Вікторії Апанасенко.