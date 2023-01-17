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Стиль життя

Представниця РФ на "Міс Всесвіт" показала непристойний жест на сцені (відео)

Анна Ліннікова, росіянка на конкурсі краси, міс всесвіт 2023, вікторія апанасенко, росіянка на міс всесвіт 2023
Фото: Getty Images | Анна Ліннікова

Попри прохання української сторони усунути від участі росіянку, дівчину залишили у змаганнях краси.

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Представниця РФ на конкурсі краси "Міс Всесвіт" Анна Ліннікова показала непристойний жест на сцені змагань краси у США. Відео поширюється в мережі.

На камеру потрапив момент першого дефіле учасниць, коли кожна виходила на сцену в купальнику і в накидці. Представниця РФ з'явилася в рожевому образі і накидці молочного відтінку. Під час позування вона показала середній палець, після чого з усмішкою пішла за лаштунки.

Попри прохання української сторони усунути від участі росіянку, країна якої майже рік веде повномасштабну війну з Україною, дівчину залишили у змаганнях краси, вона навіть дійшла до фіналу. А перемогу здобула в кінці конкурсу представниця США.

Росіянка на конкурсі "Міс Всесвіт-2023"

Українка Вікторія Апанасенко розповідала про провокації Ліннікової на конкурсі у США. Зокрема росіянка намагалася зробити "дружнє селфі" з українською моделлю, проте уродженка Чернігова не дозволила їй цього.

Росіянка на конкурсі "Міс Всесвіт-2023" Fullscreen
Росіянка на конкурсі "Міс Всесвіт-2023"

28-річна Вікторія Апанасенко продемонструвала за час змагань низку розкішних образів, зокрема костюм Воїна світла.

Нагадаємо, росіянка Анна Ліннікова потрапила у фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2023".

Також Фокус писав про одну з найпрестижніших нагород, яку отримала представниця України на конкурсі краси.