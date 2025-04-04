Впала на естакаду: в Туреччині трагічно загинула "Міс Європа" (фото)

"Міс Європа" Гюлер Ердоган з Косово загинула у Туреччині, втікаючи від поліції. Дівчина впала з дороги і отримала важкі травми.

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Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Трагічна подія сталася в Ґіресуні, куди 27-річна "міс Європа" з Косова Гюлен Ердоган приїхала на свято Рамазана. Дівчина була родом із Туреччини і приїхала на Батьківщину. Ввечері вона пішла до розважального закладу. Там, випивши алкоголь, потім сіла за кермо. Її помітили і зупинили правоохоронці.

Дівчина вискочила з машини і почала втікати. Під час втечі вона впала на дорогу з естакади, і по ній проїхав автомобіль. Від отриманих травм "Міс Європа" померла на місці.

На місце події одразу ж викликали кілька медичних бригад, однак під час розслідування було встановлено, що Гюлер Ердоган загинула.

Сім'я моделі та акторки видалила її фото з Instagram та повідомила підписникам, що Гюлер Ердоган вона загинула.

Нагадаємо, що раніше від раку померла Діведжі Сміт Дхіведжа, яка посіла перше місце на конкурсі "Міс Південна Африка 2005" і представляла свою країну на конкурсі "Міс Світу 2005".

Також повідомлялося, що учасниця "Міс Всесвіт" з РФ ховається в США і отримує погрози. Анна Ліннікова зізналася, що їй довелося навіть найняти собі охорону заради безпеки.