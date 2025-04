Крылатая ракета SOM-J: квантовый скачок для военной независимости Турции

Модульная конструкция ракеты SOM-J и большая дальность полета делают ее привлекательной на международном рынке.

Несмотря на серьезные политические потрясения внутри страны, Турция продолжает стремиться к самодостаточности в области оборонных технологий. Это часть ее широкой стратегии независимости от европейских соседей с целью достижения регионального доминирования на Ближнем Востоке. Новейшая система, которую Турция разработала для себя, – это крылатая ракета SOM-J (Stand-Off Munition-J).

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о новой турецкой разработке в области ракетного вооружения.

Разработанная TÜÍTAK SAGE (турецкий Институт исследований и развития оборонной промышленности) совместно с ROKETSAN, крылатая ракета SOM-J представляет собой настоящий квантовый скачок в развитии высокоточных управляемых боеприпасов.

SOM-J – вариант из семейства SOM, появившегося в 2006 году и представлявших собой первые крылатые ракеты отечественного производства. Институт TÜÍTAK SAGE можно сравнить с американским военно-исследовательским подразделением DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency); он возглавил проект по созданию оружия, способного поражать как стационарные, так и движущиеся цели с безопасного расстояния в более 178 км.

Турецкие крылатые ракеты SOM

Турецкое семейство крылатых ракет SOM, включающее такие легендарные варианты, как SOM-A, SOM-B1 и SOM-B2, состоит на вооружении ВВС Турции с 2011 года и устанавливается на платформы F-16 Fighting Falcon и F-4E 2020 Terminator. SOM-J, однако, появилась как специализированная версия, изначально предназначенная для интеграции во внутренний оружейный отсек самолета F-35 Lightning II – плод сотрудничества между TÜÍTAK SAGE, ROKETSAN и Lockheed Martin, официально начавшегося в 2014 году.

Ракета семейства SOM Фото: Википедия

К сожалению для Анкары, в 2019 году Турцию исключили из программы F-35 из-за покупки российской системы ПВО С-400 после отказа администрации Обамы продать системы Patriot своему партнеру по НАТО. Из-за этого сроки разработки SOM-J возрасли.

Однако Турция не отказалась от проекта, а переориентировалась на интеграцию ракеты с отечественными платформами, такими как F-16, будущий боевой самолет пятого поколения KAAN, и БПЛА типа Bayraktar Kizilelma и Akinci.

Способность Турции быстро адаптироваться перед лицом неуступчивости Запада подтверждает логику, лежащую в основе ее стратегического поворота к технологической автономии, которая является краеугольным камнем ее оборонной политики в рамках таких инициатив, как "Национальные исследования и разработки для национальной обороны".

Характеристики новой крылатой ракеты SOM-J

SOM-J – это автономная высокоточная крылатая ракета нового поколения, предназначенная для нейтрализации хорошо защищенных наземных и морских целей. Ракета способна преодолевать расстояние более 434 км, что делает ее грозным дальнобойным оружием. Низкое радиолокационное сечение придает ракете скрытность, позволяя SOM-J уклоняться от большинства средств ПВО противника.

В этой ракете также используются сложные системы наведения. Эти системы сочетают в себе инерциальную навигацию (INS), GPS, навигацию с привязкой к местности (TRN) и инфракрасные искатели с формированием изображения (IIR), что обеспечивает точную наводку даже в условиях противостояния, когда сигналы GPS могут быть заглушены.

Одной из отличительных особенностей ракеты является расширенные возможности передачи данных, позволяющие осуществлять управление после запуска. Это включает в себя изменение целеуказания, обновление целей, отмену миссии и возможность глушения связи, что обеспечивает оперативную гибкость в динамичных боевых сценариях.

Пока что ракета оснащена французским турбореактивным двигателем TRI-40, но турецкие инженеры планируют перевести ее на отечественный двигатель Kale KTJ-3200. Модульная конструкция ракеты может использовать различные конфигурации боеголовок, что позволяет адаптировать ее к конкретным требованиям миссии – против незащищенных целей, укрепленных бункеров или морских платформ.

Испытальный пуск турецкой ракеты SOM-J Фото: Скрин видео

21 марта 2025 года SOM-J успешно атаковала надводную цель. Запущенная с самолета F-16, принадлежащего 401-й испытательной эскадрилье ВВС Турции, ракета точно поразила цель в море, доказав широту своего применения. Испытания, о которых объявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фейт Качир, подчеркнули, что SOM-J является "эффективным множителем силы" для современной войны. Способность поражать военно-морские силы с большой дистанции устраняет критический пробел в арсенале Турции, особенно в условиях региональной напряженности в Восточном Средиземноморье и Черном море.

Разумеется, развитие сопряжено с трудностями.

Переход на отечественный двигатель, хотя и является шагом вперед в плане автономности, требует тщательных испытаний для обеспечения надежности. Интеграция с многочисленными платформами, в частности с современными БПЛА и турецким самолетом пятого поколения KAAN, потребует значительных инженерных усилий и инвестиций.

И хотя радиус действия и возможности ракеты впечатляют, их необходимо постоянно модернизировать, чтобы не отставать от развивающихся систем ПВО в регионе, особенно тех, которые эксплуатирует Греция… или Россия.

К счастью для Турции, в этой системе преимущества перевешивают недостатки. Модульная конструкция ракеты и значительный радиус действия делают ее привлекательной на международном рынке при условии, что Турция будет соблюдать довольно жесткий режим контроля за ракетными технологиями (MCTR), членом которого она является. Кроме того, текущие достижения в области искусственного интеллекта и систем передачи данных могут повысить ее автономность и эффективность, что соответствует мировым тенденциям в области интеллектуального оружия.

SOM-J – это настоящая революция для Турции, не только укрепляющая национальную безопасность, но и превращающая страну в значимого игрока глобальных оборонных технологий.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.