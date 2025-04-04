Самое уникальное дерево на Земле: ученые высадили вид, плодоносящий 40 разными фруктами

Удивительное дерево, названное "деревом 40 фруктов", было высажено в кампусе Университета Темпл в Филадельфии. Исследователи ожидают, что в будущем уникальное дерево даст плоды 40 сортов абрикосов, вишен, персиков, слив и других косточковых фруктов.

Related video

Об этом пишет Popular Science.

"Дерево 40 фруктов", по словам ученых, является удивительным примером взаимодействия сельского хозяйства и искусства. Дерево было создано современным художником Сэмом Ван Эйкеном, который увлекается прививкой деревьев и ее глубокими историческими корнями, восходящими приблизительно к 1800 году до нашей эры.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что дерево было высажено в главном кампусе Университета Темпл в Филадельфии и представляет собой научный и арт-объект — привитое дерево, производящее четыре десятка сортов косточковых фруктов. В результате в течение следующих двух лет студенты получат возможность узнать больше о слиянии садоводства и искусства. Студенты также узнают о культурной истории фруктов в регионе Филадельфии, включая местные и завезенные сорта.

Отметим, что прививка — способ размножения плодовых деревьев путем объединения качеств одного растения, таких как цветение или плодоношение, с корнями более сильного или выносливого вида.

По данным Университета Нью-Гемпширского расширения, прививка, как правило, используется по двум основным причинам:

большинство плодовых деревьев попросту не вырастают из семян;

черенки не слишком легко укореняются.

С помощью прививки ученые соединяют кусок вегетативной древесины с частью более сильного дерева. Это сложный навык, требующий большой практики, но может иметь большое значение.

Авторы проекта отмечают, что студенты университета также получат возможность увидеть, как пересекается искусство, наука и природа. Садоводство также во многих его проявлениях дает возможность положительно влиять как на окружающую среду, так и на жизнь людей.

Как правило, требуется год, чтобы узнать, удалась ли прививка дерева. Затем потребуется дополнительных два-три года, чтобы узнать, плодоносит ли "дерево 40 фруктов". По словам исследователей, на создание одного "дерева 40 фруктов" потребовалось до 8 лет. Автор проекта также отмечает, что каждый из сортов, привитых к "Дереву 40 фруктов", имеет немного другую форму и немного другой цвет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое старое оливковое дерево в мире.