Найунікальніше дерево на Землі: вчені висадили вид, що плодоносить 40 різними фруктами

Дивовижне дерево, назване "деревом 40 фруктів", було висаджено в кампусі Університету Темпл у Філадельфії. Дослідники очікують, що в майбутньому унікальне дерево дасть плоди 40 сортів абрикосів, вишень, персиків, слив та інших кісточкових фруктів.

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Про це пише Popular Science.

"Дерево 40 фруктів", за словами вчених, є дивовижним прикладом взаємодії сільського господарства і мистецтва. Дерево створив сучасний художник Сем Ван Ейкен, який захоплюється щепленням дерев і його глибоким історичним корінням, яке сягає приблизно 1800 року до нашої ери.

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Відомо, що дерево було висаджено в головному кампусі Університету Темпл у Філадельфії і являє собою науковий і артоб'єкт — прищеплене дерево, що виробляє чотири десятки сортів кісточкових фруктів. У результаті протягом наступних двох років студенти отримають можливість дізнатися більше про злиття садівництва і мистецтва. Студенти також дізнаються про культурну історію фруктів у регіоні Філадельфії, включно з місцевими та завезеними сортами.

Зазначимо, що щеплення — спосіб розмноження плодових дерев шляхом об'єднання якостей однієї рослини, таких як цвітіння або плодоношення, з корінням сильнішого або витривалішого виду.

За даними Університету Нью-Гемпширського розширення, щеплення, як правило, використовують із двох основних причин:

більшість плодових дерев просто не виростають з насіння;

живці не надто легко вкорінюються.

За допомогою щеплення вчені з'єднують шматок вегетативної деревини з частиною сильнішого дерева. Це складна навичка, що вимагає великої практики, але може мати велике значення.

Автори проєкту зазначають, що студенти університету також отримають можливість побачити, як перетинається мистецтво, наука та природа. Садівництво також у багатьох його проявах дає можливість позитивно впливати як на довкілля, так і на життя людей.

Як правило, потрібен рік, щоб дізнатися, чи вдалося щеплення дерева. Потім буде потрібно додаткових два-три роки, щоб дізнатися, чи родить "дерево 40 фруктів". За словами дослідників, на створення одного "дерева 40 фруктів" знадобилося до 8 років. Автор проєкту також зазначає, що кожен із сортів, щеплених до "Дерева 40 фруктів", має трохи іншу форму і трохи інший колір.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріше оливкове дерево у світі.