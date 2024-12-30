Біблійне диво: вчені воскресили дерево з 1000-річного насіння, знайденого в печері

Дослідники вважають, що воскрешене дерево насправді може мати коріння в біблійній історії.

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У 1980-х роках у печері в Юдейській пустелі було виявлено дивовижне насіння, датоване періодом між 993 і 1202 роками нашої ери. Пізніше вченим вдалося "воскресити його" і проростити дерево заввишки майже 3 метри, яке, за словами вчених, пов'язане з родом дерев, що згадуються в Біблії, пише IFLScience.

Дерево отримало назву Шеба і являло собою невідомий раніше вид дерева, який вчені ідентифікували як такий, що належить до роду Commiphora — член сімейства ладаникових і миртових (Burseraceae). Зазначимо, що сьогодні в цьому сімействі налічується близько 200 живих видів рослин, які особливо поширені в Африці, на Мадагаскарі та Аравійському півострові, а також цінуються за багаті ароматичні смоли та етноботанічне використання.

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Насіння, з якого виросло дерево Шеба, датується періодом між 993 і 1202 роками нашої ери. За останні 14 років Шеба виросла в дерево заввишки майже 3 метри, що дало змогу вченим вперше описати його характеристики. Дослідники секвенували ДНК і провели філогенетичний аналіз, результати вказують на те, що Шеба, схоже, відрізняється від усіх раніше досліджених видів. Її найближчими відомими родичами є Commiphora angolensis, C. neglecta і C. tenuipetiolata.

Тепер учені вважають, що дерево є єдиним вцілілим представником раніше вимерлої популяції дерев із регіону Південного Леванту, який охоплював територію сучасних Ізраїлю, Палестини та Йорданії.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Сари Саллон з Медичної організації Хадасса в Ізраїлі, спочатку вони з колегами вважали, що Шеба є прикладом історичного "Юдейського бальзаму" — дерева, яке цінували за свій аромат у давнину. Зазначимо, що саме цей вид дерев був детально описаний грецькими та римсько-візантійськими авторами з четвертого століття до нашої ери по восьме століття нашої ери.

Однак аналіз показав, що Шеба насправді не містить будь-яких ароматичних сполук, а тому початкове припущення здається малоймовірним. За словами Саллон, тоді вчені звернулися до другої гіпотези для пояснення ідентичності стародавнього пророслого сіянця коміфори. Вчені вважають, що Шеба, ймовірно, може бути прикладом рослини, з якої було витягнуто біблійну "цорі" — смолу, що асоціюється зі зціленням у Бутті, Єремії та Єзекіїлі.

Зазначимо, що ідея про те, що Шеба може бути живим прикладом цього давно загубленого, але цінованого дерева, підтверджується тим фактом, що саме насіння було знайдене в печері в долині Мертвого моря і Йордану.

Вчені також провели фітохімічний аналіз листя і смоли дерева, результати вказують, що воно багате на пентациклічні тритерпеноїди, сполуку, пов'язану із загоєнням ран, а також протизапальними, антибактеріальними та протираковими властивостями. Команда також виявила в листі Шеби високий рівень, близько 30%, сквалену, органічної сполуки, використовуваної для догляду за шкірою.

Ще однією загадкою є те, як саме насіння потрапило до печери, де пізніше його виявили вчені. Дехто вважає, що його відклала тварина, проте інші — не виключають, що насіння зберігалося людьми.

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