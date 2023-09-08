"Три знаки": біблійні пророцтва про кінець світу і пришестя Месії "збуваються" (фото)

Пророцтва про кінець світу існували вже давно. Люди вірять, що ці три знаки показують, що він дійсно наближається.

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Три незвичайні події, які відбулися в Ізраїлі, викликали розмови в суспільстві про те, що біблійні пророцтва про кінець світу пришестя Месії збуваються, пише Mirror.

Першою подією стало народження першого "червоного теляти за 2000 років" в Ізраїлі. Така тварина фігурує в міфах про "кінець світу" як у християнстві, так і в іудаїзмі. Далі, минулого місяця, з'явилася новина про те, що риба й інші форми життя були помічені в Мертвому морі.

Третій дивний випадок також стався в Ізраїлі: було знято, як змія виповзла зі Стіни Плачу та несподівано перервала молитви.

Народження "першого рудого теляти за 2000 років"

Ще у 2018 році з'ясувалося, що в Ізраїлі народилося "руде теля". Інститут Темпл оголосив про його народження через YouTube і повідомив, що теля та його мати пройдуть "ретельне обстеження", щоб визначити, "чи вільне воно від плям". У ньому йдеться, що таке теля "несе у світ обіцянку відновити біблійну чистоту".

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Руді телята фігурують у міфах про "кінець світу", коли народження та принесення в жертву рудої корови передувало будівництву Третього Храму в Єрусалимі. У традиційному ортодоксальному іудаїзмі відновлення Храму відбудеться до приходу єврейського Месії. Два попередні храми було зруйновано.

Інститут Храму q інші організації були створені з метою будівництва Третього Храму на горі Моріа або Храмовій горі. Однак деякі богослови вважають, що будівництво Третього Храму пов'язане sз "Судним днем" або "кінцем часів".

У Мертвому морі помітили рибу

Висока солоність Мертвого моря не дає змоги рибам жити в ньому. Однак, як повідомляється, у морських вирвах були помічені морські мешканці. Учені були вражені, виявивши, що вирви швидко заповнюються рибою та іншими формами життя, яких раніше ніколи не бачили. Ізраїльський фотожурналіст Ноам Бедін сказав, що водойма "не що інше, як мертве середовище" та назвав її "восьмим чудом світу".

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Повідомляється, що Єзекиїл, священик і пророк, у Старому Заповіті зробив пророцтво про "кінець світу". Він передбачав, що Мертве море "оживе". Згідно з Єзекиїлом 47:8-9, "риби буде вельми велика безліч".

Змія виповзає зі Стіни Плачу

Також було помічено змію, що виповзає з каменів Стіни Плачу в Ізраїлі. Повідомляється, що під час інциденту змія злякала голуба, що, на думку деяких блогерів, є символом того, що ми живемо в "небезпечні часи".

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Нагадаємо, навесні іноземні ЗМІ писали про те, що Леонардо да Вінчі, відомий художник 15-го століття, пов'язаний із пророцтвами про кінець світу. Спекулятивні таблоїди стверджують, що в його знаменитій картині "Таємна вечеря" заховані підказки, що нагадують великоднє яйце для шанувальників апокаліпсису.

Раніше Фокус розповідав про те, що дослідники розгадали приховане послання сонячному каменю ацтеків. Там ідеться про те, як і коли настане Судний день.