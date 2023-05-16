Справжній код да Вінчі: чи міг Леонардо сховати дату кінця світу у своїх картинах

Чи передбачав Леонардо да Вінчі кінець світу? Дослідниця з Ватикану стверджує, що так, сховавши підказки про дату на своїх картинах "Тайної вечері".

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Леонардо да Вінчі, відомий художник 15-го століття, пов'язаний з пророцтвами про кінець світу, як повідомляють інтернет-джерела. Спекулятивні таблоїди стверджують, що в його знаменитій картині "Тайна вечеря" заховані підказки, що нагадують пасхальне яйце для прихильників апокаліпсиса. Ватиканська дослідниця Сфорца Галіція, яка зробила це твердження у 2010 році, наголосила, що код да Вінчі дійсно існує, хоча він відрізняється від того, який популяризував Ден Браун, пише IFLScience.

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Галіція, експертка з рукописів да Вінчі з Каліфорнійського університету, стверджувала, що ерудит передбачив настання кінця світу 21 березня 4006 року, навмисно приховуючи послання, щоб уникнути негативної реакції.

Однак точна природа цього послання залишається невизначеною. Посилаючись на заяву Галіції про розв'язання "математичної та астрологічної" загадки, варто зазначити, що доказова підтримка цього твердження схожа на просту заяву про довіру.

Галіція дійшла такого висновку, проаналізувавши картину "Тайна вечеря". Її створили за оригінальними ескізами да Вінчі, подарованими Людовіку XIII Французькому. Крім того, Галіція згадала, що підказки заховані у вікні над Христом. Однак, окрім цих тверджень, існує мінімальний суттєвий матеріал, доступний для аналізу.

Наприкінці свого життя да Вінчі дійсно виявляв інтерес до апокаліптичних подій, про що свідчать його численні зображення сцен катаклізмів. Ці сцени зображують потоки вогню, що спускаються з неба, та киплячі моря, супроводжувані нотатками, в яких обговорюється поява хмар.

На сайті Королівського колекційного фонду пояснюється, що в останні роки життя да Вінчі неодноразово досліджував тему катастрофічного шторму, що поглинає ландшафт, як у своїх малюнках, так і в письмових роботах.

Цю заклопотаність смертю і руйнуванням можна розглядати як інтроспективне вираження художника, що наближається до кінця свого шляху. Варто зазначити, що да Вінчі був свідком передчасної смерті або руйнування деяких зі своїх найвеличніших творінь, що прищепило йому глибоке розуміння мінливості всього сущого, навіть самої Землі.

Деякі коментатори припускають, що ці малюнки відображають події епохи да Вінчі, такі як бурі та землетруси. Однак історичні дослідження не змогли виявити доказів, які б підтверджували такі припущення. В нотатках да Вінчі до картини "Потоп" зображені апокаліптичні сцени:

"Нехай ви побачите темне і похмуре повітря, розбурхане поривами зустрічних вітрів, густе від безперервного дощу, змішаного з градом і несучого туди і сюди нескінченну кількість гілок, відірваних від дерев і змішаних з незліченним листям, — йдеться в його нотатках. — Всюди можна побачити дерева, вирвані з корінням і обдерті люттю вітрів; і уламки гір, які вже були обдерті потоками, що падають у ці потоки і душать їхні долини, поки розбурхані ріки не вийдуть з берегів і не затоплять широкі землі та їхніх мешканців".

Мартін Клейтон, керівник відділу гравюр і малюнків Королівської колекції, наголосив, що робота да Вінчі відображає його усвідомлення швидкоплинності людського буття і кінцевої руйнації всього сущого. Однак дуже малоймовірно, що це знищення відбудеться 21 березня 4006 року.

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