Приховане послання Сонячного каменю ацтеків: як і коли настане Судний день

У царині класичних мезоамериканських апокаліптичних легенд одна конкретна оповідь виділяється як відома і значуща — віра в те, що світ зустріне свій кінець у 2012 році, передбачення, що зазвичай приписують мая. Однак воно належить не їм.

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Археологи, а також ті з нас, хто старанно стежив за календарями протягом останнього десятиліття, поспішили відкинути це поняття як не більше ніж оману. Насправді цивілізація мая не мала остаточного міфу про апокаліпсис. З усім тим лише за кілька тисяч кілометрів на північ інше стародавнє суспільство виявляло справжню стурбованість катастрофою, що насувалася, — ацтеки, пише IFLScience.

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Їхня тривога була настільки глибокою, що вони регулярно проводили ритуали, приносячи в жертву людські життя в надії відстрочити неминучий кінець ще на рік. Сьюзен Мілбрат, експертка з латиноамериканського мистецтва та археології, яка нині обіймає поважну посаду куратора Музею природничої історії Флориди, присвятила себе розгадці справжньої природи надзвичайної реліквії, відомої під назвою "Сонячний камінь".

Цей колосальний артефакт, що важить приголомшливі 24 тонни і зроблений з круглого базальту, насправді є календарем. Мільбрат стверджує, що наше розуміння цього загадкового каменю протягом століть було хибним.

Традиційно вчені вважали, що центральне зображення на Сонячному камені — це Тонатіух, шановане ацтекське божество сонця. Однак дослідницька робота Мілбрат 2017 року поставила під сумнів цю інтерпретацію, припустивши, що під поверхнею лежить складніше значення.

Замість того, щоб просто зобразити лик бога сонця, вона ідентифікувала зображення як затемнення, що означає смерть Тонатіуха — подію, яка, на думку ацтекської цивілізації, спричинить катастрофічний апокаліпсис, що призведе до всесвітнього спустошення.

Цьому катаклізму не судилося статися в якомусь далекому і непомітному майбутньому. Вивчаючи складні (і досить візуально приголомшливі) зображення, що оточують Тонатіуха: кігті, що хапають людські серця, символізуючи монстра затемнення; кільце символів, що представляють 260-денний календар, який використовували для передбачення майбутніх подій; і присутність вогняних зміїв, тісно пов'язаних із Сонцем під час посушливого сезону, — сучасні вчені змогли визначити точний час, коли ацтеки очікували сейсмічної загибелі планети: 4 Олін.

Щоб зрозуміти перспективу, уявіть, що сьогодні ми знаємо, що світ припинить своє існування в певну дату, скажімо, 19 серпня. Ця дата повторюється щороку, і якби ми хотіли запобігти такому лиху, що спіткало нас посеред літа, ми, безсумнівно, відчули б себе змушеними діяти.

Для ацтеків, як і слід було очікувати, ця дія мала форму людських жертвоприношень. Мілбрат описує Сонячний камінь як майже театральну сцену для публічних ритуалів.

Під час кожного 4 Оліну в жертву божеству сонця приносили бранця, який мав велику цінність, — це була відчайдушна спроба запобігти затемненню і забезпечити продовження обертання світу ще на рік.

Ця ідея може здатися жахливою, але для наляканого населення вона, ймовірно, виглядала логічною. Мілбрат пояснює, що вагітні жінки залишалися вдома під час затемнень, боячись, що їхні діти народяться з жахливими каліцтвами.

Більшість методів, які використовували ацтеки для протистояння сонячним затемненням, залишається оповитою таємницями, але вони, безумовно, намагалися відігнати чудовисько, яке, як вони вірили, пожирало Сонце.

Хоча тривала спадщина імперії ацтеків, як правило, обертається навколо її сумнозвісної репутації ритуальних людських жертвоприношень і гри в м'яч з обезголовленням, Мілбрат стверджує, що нова інтерпретація Сонячного каменю пропонує ерудовану перспективу, а не зосереджується лише на дикунстві.

Вона припускає, що ацтеки мали глибше розуміння астрономії, ніж це заведено вважати, що вказує на глибше передчуття свого майбутнього, ніж це властиво сучасним суспільствам. Мілбрат стверджує: "Ацтеки демонстрували витонченість в астрономії, яка перевершує наші сучасні уявлення".

Ба більше, у своїх прогнозах ацтеки могли непомітно передбачити хитру лазівку, щоб уникнути апокаліпсису, що насувається.

Мілбрат проникливо зазначає: "Коли вони створювали свою міфологію, вони гарантували, що поява 4 Олін ніколи не збігатиметься з затемненням у їхньому світі. Ми не повинні нехтувати можливістю навмисної маніпуляції".

По суті, ацтеки, завдяки своєму складному розумінню небесних рухів, навмисно розробили свою міфологічну систему, щоб захиститися від катастрофічної події, якої вони боялися. Це демонструє неабиякий рівень стратегічного мислення і проникливу здатність сплести свої культурні вірування в захисний наратив.

Тож пам'ятаймо, що Сонячний камінь ацтеків, з його величчю та символізмом, слугує порталом до їхньої складної космології. Це свідчення їхнього прагнення до виживання, непохитної рішучості кинути виклик неминучому катаклізму та здатності вплітати цілеспрямовані маніпуляції в тканину своїх вірувань.

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