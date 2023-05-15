Скрытое послание Солнечного камня ацтеков: как и когда наступит Судный день

В царстве классических мезоамериканских апокалиптических легенд одно конкретное повествование выделяется как известное и значимое — вера в то, что конец света наступит в 2012 году, предсказание, которое обычно приписывается майя. Однако оно принадлежит не им.

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Археологи, а также те из нас, кто усердно следил за календарями в течение последнего десятилетия, поспешили отбросить это понятие как не более чем заблуждение. На самом деле цивилизация мая не имела окончательного мифа об апокалипсисе. Со всем тем лишь за несколько тысяч километров на север другое древнее общество проявляло настоящую обеспокоенность надвигающейся катастрофой — ацтеки, пишет IFLScience.

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Их тревога была настолько глубокой, что они регулярно проводили жертвенные ритуалы, принося в жертву человеческие жизни в надежде отсрочить неизбежный конец еще на год. Сьюзан Милбрат, эксперт в области латиноамериканского искусства и археологии, в настоящее время занимающая уважаемую должность куратора в Музее естественной истории Флориды, посвятила себя разгадке истинной природы необычной реликвии, известной как Солнечный камень.

Этот колоссальный артефакт весом в 24 тонны, выточенный из базальта круглой формы, представляет собой календарь. Милбрат утверждает, что наше понимание этого загадочного камня было несовершенным на протяжении веков.

Традиционно ученые считали, что центральное изображение на Солнечном камне изображает Тонатиуха, почитаемое ацтеками божество солнца. Однако исследовательская работа Милбрат, опубликованная в 2017 году, поставила под сомнение эту интерпретацию, предположив, что под поверхностью скрывается более сложный смысл.

Вместо простого изображения лика бога солнца она определила это изображение как затмение, означающее смерть Тонатиуха — событие, которое, по мнению цивилизации ацтеков, вызовет апокалипсис и приведет к всемирному опустошению.

Этому катаклизму не суждено было произойти в каком-то далеком и незаметном будущем. Изучив сложные (и весьма впечатляющие визуально) изображения вокруг Тонатиуха — когти, хватающие человеческие сердца, символизирующие чудовище затмения; кольцо символов, представляющих 260-дневный календарь, используемый жречеством для предсказания будущих событий; и присутствие огненных змей, тесно связанных с Солнцем в засушливый сезон — современные ученые смогли точно определить время, когда ацтеки ожидали сейсмической гибели мира: 4 Олина.

Чтобы представить некоторую перспективу, представьте, если бы сегодня мы обладали знанием, что мир прекратит свое существование в определенную дату, скажем, 19 августа. Эта дата повторяется каждый год, и если бы мы хотели предотвратить такое бедствие в разгар лета, мы, несомненно, были бы вынуждены принять меры.

У ацтеков, как и следовало ожидать, эти действия принимали форму человеческих жертвоприношений. Милбрат описывает Солнечный камень как почти театральную сцену для публичных ритуалов.

Во время каждого явления 4 Олина в жертву божеству солнца приносился ценный пленник — отчаянная попытка предотвратить затмение и обеспечить продолжение вращения мира в течение еще одного года.

Эта идея может показаться ужасной, но напуганному населению она, скорее всего, казалась логичной. Милбрат объясняет, что беременные женщины оставались дома во время затмений, боясь, что их дети родятся с ужасными уродствами.

Большинство методов, использовавшихся ацтеками для борьбы с солнечными затмениями, остаются окутанными тайной, но они определенно пытались отогнать монстра, который, по их мнению, пожирал Солнце.

Хотя непреходящее наследие империи ацтеков обычно вращается вокруг ее печально известной репутации ритуальных человеческих жертвоприношений и игры в мяч с обезглавливанием, Милбрат утверждает, что вновь найденная интерпретация Солнечного камня предлагает более эрудированную перспективу, а не фокусируется исключительно на дикости.

Она предполагает, что ацтеки обладали более глубоким пониманием астрономии, чем принято считать, что указывает на более глубокое чувство предчувствия своего будущего, чем это свойственно современным обществам. Милбрат утверждает: "Ацтеки проявляли такую утонченность в астрономии, которая превосходит наши современные представления".

Более того, в своих предсказаниях ацтеки могли незаметно включить хитроумную лазейку, чтобы избежать надвигающегося апокалипсиса.

Милбрат проницательно замечает: "Когда они создавали свою мифологию, они позаботились о том, чтобы появление 4 Олина никогда не совпало с затмением в их мире. Мы не должны игнорировать возможность намеренной манипуляции".

По сути, ацтеки, благодаря своему тонкому пониманию небесных движений, намеренно разработали свою мифологическую основу, чтобы обезопасить себя от катастрофического события, которого они боялись. Это демонстрирует замечательный уровень стратегического мышления и проницательную способность вплетать свои культурные верования в защитное повествование.

Итак, давайте вспомним, что Солнечный камень ацтеков с его величием и символизмом служит порталом в их сложную космологию. Это свидетельство их стремления к выживанию, их непоколебимой решимости противостоять надвигающемуся катаклизму, и их способности внедрять целенаправленные манипуляции в ткань своих верований.

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