Всего четыре на весь мир. В Мексике впервые обнаружена статуя божества майя Кавиля

В юго-восточном регионе Мексики обнаружено чрезвычайное археологическое открытие, связанное с древним божеством майя Кавилем.

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Недавно археологи, работающие над масштабным проектом "Поезд майя", пролегающим через юго-восточный регион Мексики, обнаружили чрезвычайную скульптуру бога древних Кавиля. Эту редкую находку обнаружили в урне, недавно раскопанной на 7-й секции строительной площадки, пишет Arkeonews.

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Кавиль известен как божество молнии, змей, плодородия и кукурузы, и, как известно, изображался с зооморфной головой, отмеченной большими, пронзительными глазами, длинным, вздернутым рылом и утонченным змеиным хвостом, символизирующей молнию.

Хотя Кавиль ранее изображался на рельефах майя, а также в Дрезденском кодексе и Кодексе майя в Мексике, эта конкретная статуэтка представляет собой лишь четвертую известную находку такого рода, три предыдущие были обнаружены в Тикале, Гватемала.

Говоря о значении этой находки, генеральный директор Национального института антропологии и истории (INAH) Прието Эрнандес заявил: "Это открытие имеет огромное значение, учитывая скудность изображений бога Кавиля. До сих пор нам было известно только о трех изображениях в Тикале, Гватемала, и это одно из первых, обнаруженных на территории Мексики".

Хотя эксперты встречали изображения Кавиля на картинах и рельефах, им редко приходилось сталкиваться с трехмерным изображением бога.

Согласно релизу INAH, команды, ответственные за спасение артефактов с пути железнодорожного проекта, сделали множество находок, включая эту замечательную статую Кавиля. По состоянию на 27 апреля было обнаружено и сохранено почти 896 000 фрагментов керамики, 491 кость и почти 49 000 структур или фундаментов.

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