Зламали древній код: дослідники та ШІ розшифрували месопотамські клинописні тексти (фото)

Дослідники досягли значного успіху, створивши модель штучного інтелекту, яка виконує переклад на рівні середньостатистичного машинного перекладу з однієї сучасної мови на іншу.

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Надзвичайне досягнення зробили ізраїльські фахівці, які створили програму, здатну розшифрувати стародавню мову — аккадську, одну з найдавніших відомих писемних систем, створених у стародавній Месопотамії. Дослідники з Тель-Авівського університету (TAU) та Університету Аріеля застосували свій досвід в ассиріології, щоб зрозуміти складні та загадкові клинописні тексти, пише Arkeonews.

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Тепер, завдяки можливостям штучного інтелекту, команді вдалося створити модель, яка може виконувати автоматичний і точний переклад з аккадської мови, написаної клинописом, на англійську.

Дослідники навчили дві версії ШІ-моделі. Одна версія перекладає аккадську мову з представлення клинописних знаків латиницею, а інша — з представлення знаків у кодуванні Юнікод.

Результати дослідження вражають: версія моделі з латинською транслітерацією отримала 37,47 бала за шкалою Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4), що можна порівняти з середньостатистичним машинним перекладом з однієї сучасної мови на іншу. Це неабияке досягнення, враховуючи культурний розрив у понад 2 000 років під час перекладу давньоаккадської мови.

Ця нова технологія має потенціал революціонізувати вивчення стародавньої історії, зробивши її доступнішою і відкритішою для широкої аудиторії Фото: The Trustees of the British Museum

Ця нова технологія має потенціал революціонізувати вивчення стародавньої історії, зробивши її доступнішою і відкритішою для широкої аудиторії. Раніше, у 2020 році, команда створила ШІ-модель під назвою "Вавилонський двигун", яку переробили для створення цієї сучасної моделі, що, як кажуть, є кращою версією оригіналу.

Ассирія, названа на честь бога Ашура, найвищого в ассирійському пантеоні, знаходилася на Месопотамській рівнині, на території сучасного Іраку. У 721 році до н. е. Ассирія завоювала північну частину нинішнього Ізраїлю, захопивши в полон десять колін.

Єврейські вигнанці, які співіснували з ассирійцями, використовували клинопис, і відомо, що археологи знайшли сотні тисяч глиняних табличок з давньої Месопотамії, написаних клинописом. Їх набагато більше, ніж може перекласти обмежена кількість експертів, які можуть прочитати знахідки.

Раніше Фокус розповідав про дива, які нам подарували древні месопотамці. Зокрема вони винайшли перший у світі кодекс законів, години та колесо, що назавжди змінило світ технологій.

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