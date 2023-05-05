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Кодекс Хаммурапі, колесо та години: які ще дива подарувала нам колиска цивілізації

Месопотамія, колиска цивілізації, винаходи, колесо, зіккурати, іригаційні системи, висячі сади Вавилону, Кодекс Хаммурапі, математика, астрономія, стародавній світ, історія, закон
Фото: Pexels | Месопотамія, яку часто називають "колискою цивілізації", — одна з найцікавіших і найдосконаліших цивілізацій в історії

Висячі сади Вавилону залишаються одним із найстійкіших і найромантизованіших символів Месопотамії і стародавнього світу загалом, а Кодекс Хаммурапі, один з перших правових кодексів у світі, вважається значним досягненням древніх людей.

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Месопотамія, яку часто називають "колискою цивілізації", — одна з найцікавіших і найдосконаліших цивілізацій в історії. Месопотамці були видатним народом з багатою культурною спадщиною, а їхні досягнення в різних галузях продовжують захоплювати науковців та ентузіастів, пише Ancient Origins.

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Геніальні винаходи: від колеса до велетенських зикуратів

Месопотамія була високоінноваційною цивілізацією, відповідальною за багато винаходів, які мали значний вплив на людську цивілізацію. Одним із найважливіших з них стало колесо, яке зробило революцію в транспорті та сільському господарстві. Воно дозволило перевозити товари і матеріали на більші відстані і відіграло вирішальну роль у розширенні та обороні Месопотамської імперії.

Окрім колеса, месопотамські архітектори та будівельники були висококваліфікованими у зведенні дивовижних споруд, таких як зикурати та храми. Їхні вдосконалені іригаційні системи, що складалися з каналів і ровів, дозволили їхньому народові оселятися у великих містах і розширювати сільське господарство. Месопотамці також вміли будувати річкові човни, які використовували для риболовлі, транспортування і торгівлі.

Месопотамія, колиска цивілізації, винаходи, колесо, зіккурати, іригаційні системи, висячі сади Вавилону, Кодекс Хаммурапі, математика, астрономія, стародавній світ, історія, закон Fullscreen
Одним із найважливіших з них стало колесо, яке зробило революцію в транспорті та сільському господарстві
Фото: Public Domain

Батьківщина Чудес стародавнього світу

Сади Семіраміди були одним з найвідоміших і найзагадковіших Чудес стародавнього світу. Хоча немає точних доказів того, що вони коли-небудь існували, сади залишаються одним із найбільш стійких і романтизованих символів Месопотамії і стародавнього світу загалом. Згідно з легендою, сади побудовані як подарунок дружині царя Навуходоносора Амітіс Мідійській, яка сумувала за пишною зеленню своєї батьківщини.

Месопотамія, колиска цивілізації, винаходи, колесо, зіккурати, іригаційні системи, висячі сади Вавилону, Кодекс Хаммурапі, математика, астрономія, стародавній світ, історія, закон Fullscreen
Сади Семіраміди були одним з найвідоміших і найзагадковіших чудес стародавнього світу
Фото: Вікіпедія

Найдавніший у світі кодекс законів

Кодекс Хаммурапі, створений вавилонським царем Хаммурапі близько 1754 року до н. е., був одним з перших правових кодексів у світі і вважається значним досягненням стародавньої Месопотамії. Кодекс складався з 282 законів і покарань за злочини, викарбуваних на двометровому кам'яному стовпі.

Він мав забезпечити основу для суспільства та уряду, утвердити почуття справедливості та чесності серед людей, а також зміцнити владу та авторитет царя.

Месопотамія, колиска цивілізації, винаходи, колесо, зіккурати, іригаційні системи, висячі сади Вавилону, Кодекс Хаммурапі, математика, астрономія, стародавній світ, історія, закон Fullscreen
Кодекс складався з 282 законів і покарань за злочини, викарбуваних на двометровому кам'яному стовпі
Фото: Rama / CC BY-SA 3.0 FR

Математика й астрономія формують сучасну науку

Месопотамці були вправними спостерігачами нічного неба і зробили важливі відкриття про рух небесних тіл. Древні люди розробили математичну систему, засновану на числі 60, яку використовували для вимірювання часу, кутів і відстаней.

Ця система використовується і сьогодні, і саме месопотамці вперше ввели поняття поділу часу на 60 хвилин і 60 секунд. Вони також створили ранню форму календаря, який базувався на циклах Місяця.

Вони створили одну з найдавніших календарних систем

Календар месопотамців був важливим нововведенням, яке дозволило їм організувати своє життя відповідно до місячного та сонячного циклів. Він також відігравав важливу роль у їхніх релігійних та сільськогосподарських практиках.

12-місячний місячний календар був попередником 12-місячного сонячного календаря, який використовується сьогодні, а месопотамська система вплинула на багато інших культур у регіоні та за його межами.

Спадщина їхнього календаря все ще помітна в сучасному суспільстві, оскільки назви місяців у багатьох мовах походять від месопотамської системи. Загалом, розробка месопотамського календаря стала визначним досягненням, яке мало тривалий вплив на історію людства.

На закінчення, Месопотамія — цивілізація великої винахідливості та досягнень. Від колеса до височезних зикуратів, від Садів Семіраміди до Кодексу Хаммурапі, від математики до астрономії — месопотамці залишили довговічну спадщину, яка продовжує впливати на наш сучасний світ.

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