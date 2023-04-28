Стародавні таємниці Марі: месопотамський шедевр та ритуали жертвоприношення, які розкрили вчені

Загадкове царство Месопотамії досі зберігає багато секретів, попри те, що належить до епохи настільки далекої, що ми ніколи не можемо сподіватися дізнатися все про його стародавні міста та цивілізації.

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Сьогодні археологія дозволила нам отримати безцінне уявлення про могутніх діячів древньої епохи, таких як царі та жерці, а також про їхні вірування. Серед найвеличніших знахідок з давнього семітського міста-держави Марі — статуя Ебіх-Іла, приголомшливий витвір мистецтва, який пролежав практично неушкодженим протягом століть, перш ніж його відкопали в наш час, пише Ancient Origins.

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Марі, колись потужний торговельний центр між Шумером та Еблайтським царством, що процвітав з 2900 року до н. е., загинув від рук царя Хаммурапі у 1759 році до н. е. Попри свою багату історію, місто так і не змогло оговтатися від гніву Стародавнього Вавилону, залишивши багато своїх скарбів похованими на століття.

Однак у 20-му столітті дослідникам вдалося віднайти дивовижні археологічні пам'ятки Марі, зокрема статую Ебіх-Іла, яку відкрив французький археолог Андре Паррот 1934 року.

Хоча статуя спочатку була розбита, вона добре збереглася, а тому експерти легко відновили її до оригінального стану. Фігура виготовлена з гладкого напівпрозорого алебастру, а очі зроблені з різних матеріалів, включаючи лусочки сланцю для вій та повік, черепашки для рогівки та вишуканий лазурит для широких райдужних оболонок.

Статуя заввишки 52,5 сантиметра і завширшки 20,6 сантиметра датується 2400 роком до нашої ери. Фігура сидить на плетеному стільці, в побожній, молитовній позі, з руками, притиснутими до грудей, і довгою бородою, з поголеними вусами. Чоловік одягнений у церемоніальну вовняну спідницю каунакес шумерського стилю, часто виготовлену з овечої або козячої шкіри, яку носили ззаду, підперезавши хвостом тварини.

Але що це була за постать, яку зобразили з такою деталізацією та ретельністю? На щастя, дослідники легко розшифрували протоклинописний напис на задньому плечі фігури, який свідчить: "Цю статую Ебіх-іл, наглядач, Іштар присвятив".

Протоклинописний напис на задньому плечі фігури свідчить: "Цю статую Ебіх-іл, наглядач, Іштар присвятив" Фото: JastrowTranscription: पाटलिपुत्र/CC BY 2.5

Це дає зрозуміти, що статуя — вотивна жертва месопотамській богині Іштар, знайдена в руїнах її храму в Марі. Ебіх-Іл був наглядачем, управителем Марі, займаючи високе і визначне становище в міській ієрархії. Як наслідок, він, безумовно, міг дозволити собі створення такої вишуканої вотивної статуї.

Статуя Ебіх-Іла залишається однією з найцінніших знахідок зі стародавнього міста-держави Марі, яку описують як "шедевр за майстерністю виконання, станом збереження та виразним стилем". З її дивовижними блакитними очима та складними деталями, вона є свідченням неймовірного артистизму та креативності стародавніх месопотамців.

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