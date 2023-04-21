Таємні та жахливі ритуали. В древньому місті мая знайдено обезголовлені та розчленовані тіла

Археологи розкопали дві групи поховань на сходах храму-піраміди в Мексиці, що розкривають подробиці про ритуали та вірування древніх мая.

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Мексиканські дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) нещодавно натрапили на дивовижну знахідку в стародавньому місті мая Мораль-Реформа (Zone Moral-Reforma). Це місто датується класичним періодом (приблизно 662 р н. е.) і розташоване в мексиканському штаті Табаско, пише HeritageDaily.

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На думку експертів, це древнє місто було успішним центром торгівлі вздовж річки Сан-Педро-Мартір і заселене ще в 300 році нашої ери. В період свого розквіту, між 622 і 756 роками, місто займало площу 215 акрів, з розкішними палацами, великими площами і численними пірамідальними комплексами.

Останні розкопки INAH зосереджені на Споруді 18, храмі-піраміді, розташованому на східній площі Moral-Reforma. Ці археологічні дослідження виявили дві групи поховань на сходах, одна з яких датується періодом від 300 р. до н. е. до 250 р. н. е. в пізній докласичний період, а інша — від 600 р. до 900 р. н. е..

У той час як пізня докласична група містить до 12 осіб, похованих у сидячому та боковому правому положенні на момент смерті, пізня класична група налічує до 13 поховань, деякі з яких обезголовлені або розчленовані. Черепи в обох групах мають ознаки табличної косої деформації — навмисної штучної модифікації структури черепа, що свідчить про високий соціальний статус.

Пізня докласична група також містила неймовірні 567 артефактів, розміщених як підношення, що складалися з нефритових намистин, мушель, кістяних кілець, вістря снарядів, посудин і кістяних голок.

Виходячи з глибини і способу поховань, команда INAH припустила, що вони, ймовірно, розміщені там як жертвоприношення божеству підземного світу мая для освячення храму.

Загалом, це відкриття дає змогу зазирнути у захопливі і часто жорстокі ритуали стародавнього народу, проливаючи світло на їхні релігійні вірування і традиції.

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