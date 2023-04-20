Від дерев чукум до вапняної штукатурки: як древні мая будували довговічні споруди

Древні будівельники мая відомі своїми неймовірними спорудами, які стоять і досі. Але в чому ж полягав їхній секрет? Нещодавнє дослідження виявило ключовий інгредієнт, який робив їхню вапняну штукатурку такою довговічною.

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Розкриваючи таємниці стародавнього виготовлення штукатурки, нещодавнє дослідження показало, що майя використовували особливий інгредієнт для створення своєї надміцної вапняної штукатурки: сік з місцевих дерев, пише IFLScience.

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Дослідники працювали з місцевими каменярами, які є нащадками мая, в Копані в Гондурасі, колись великому центрі древніх людей, щоб зрозуміти процес виготовлення штукатурки. Вони виявили, що коли вапно, різновид оксиду кальцію, змішували з водою, мая, ймовірно, додавали сік з кори місцевих дерев, зокрема, видів чукум і джіоте.

Порівнюючи штукатурку і ліпнину 540-850 рр. н. е. з тими, що виготовляються сьогодні, дослідники виявили разючу схожість. Штукатурку, просочена соком, ймовірно, використовували для більшої міцності, пластичності та водостійкості.

Використання матеріалів на основі вапна, таких як штукатурка, цемент і бетон, сягає корінням у сиву давнину. Але точні рецепти, якими користувалися наші предки, не завжди збереглися до наших днів.

Археологам часто доводиться докладати чимало зусиль, щоб зрозуміти, як саме створювали ці матеріали. Нещодавно дослідники навіть відтворили давньоримську техніку гарячого змішування для отримання надзвичайно міцного та самовідновлюваного бетону.

Одним з найважливіших інгредієнтів цих матеріалів є вапно, змішане з водою. Однак стародавні цивілізації також зрозуміли, що можна змішувати органічні матеріали, щоб зробити штукатурку міцнішою.

"Наше дослідження допомагає пояснити поліпшення характеристик вапняних розчинів і штукатурок з природними органічними добавками, розроблених не тільки стародавніми каменярами майя, а й іншими стародавніми цивілізаціями", — пишуть автори у своїй роботі.

Дійсно, інші цивілізації, наприклад, стародавні китайці, використовували липкі рисові вапняні розчини, а римляни додавали до своїх сумішей олію, фруктові соки, тваринні жири, пиво і навіть кров. Виявляється, ми все ще можемо багато чому навчитися у наших предків про будівельні матеріали. Завдяки правильному поєднанню креативності та стародавніх знань ми могли б навіть будувати споруди на Місяці та Марсі, використовуючи такі матеріали, як кров, сеча та картопля.

Раніше Фокус писав, що таємниця календаря мая розгадана. Науковці дали відповідь, що саме відстежували древні люди.