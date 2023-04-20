От деревьев чукум к известковой штукатурке: как древние майя строили долговечные сооружения

Древние строители майя были известны своими впечатляющими сооружениями, которые сохранились до наших дней. Но в чем был их секрет? Недавнее исследование позволило обнаружить ключевой ингредиент, который делал их известковую штукатурку такой прочной.

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Раскрывая тайны древнего производства штукатурки, недавнее исследование показало, что для создания высокопрочной известковой штукатурки майя использовали особый ингредиент: сок местных деревьев, пишет IFLScience.

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Исследователи работали с местными каменщиками — потомками майя в Копане в Гондурасе, некогда крупном центре майя, чтобы понять процесс изготовления штукатурки. Они обнаружили, что при смешивании извести, разновидности оксида кальция, с водой майя, вероятно, добавляли сок из коры местных деревьев, в частности, видов Chukum и Jiote.

Сравнивая штукатурку и лепнину 540-850 гг. н. э. с теми, что изготавливаются сегодня, исследователи обнаружили поразительное сходство. Гипс, пропитанный соком, вероятно, использовался для повышения прочности, пластичности и водостойкости.

Использование материалов на основе извести, таких как гипс, цемент и бетон, восходит к глубокой древности. Но точные рецепты, которыми пользовались наши предки, не всегда передаются в целости и сохранности.

Археологам часто приходится прилагать немало усилий, чтобы понять, как изготавливались эти материалы. Недавно исследователи даже воссоздали древнеримскую технику горячего смешивания для получения удивительно прочного и самовосстанавливающегося бетона.

Одним из важнейших ингредиентов этих материалов является известь, смешанная с водой. Однако древние цивилизации также поняли, что они могут смешивать органические материалы, чтобы сделать штукатурку более прочной.

"Наше исследование помогает объяснить улучшение характеристик известковых растворов и штукатурок с натуральными органическими добавками, разработанных не только древними каменщиками майя, но и другими древними цивилизациями", — пишут авторы в своей статье.

Действительно, другие цивилизации, например, древние китайцы, использовали известковые растворы из клейкого риса, а римляне добавляли в свои смеси масло, фруктовые соки, животные жиры, пиво и даже кровь. Как оказалось, мы все еще можем многому научиться у наших предков в отношении строительных материалов. При правильном сочетании творческого подхода и древних знаний мы могли бы даже построить сооружения на Луне и Марсе, используя такие материалы, как кровь, моча и картофель.

Ранее Фокус писал о том, что тайна календаря майя разгадана. Учение дали ответ, что именно отслеживали древние люди.