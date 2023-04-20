Разгадана тайна календаря майя: что же действительно отслеживали древние люди

Загадочный календарь майя издавна являлся источником восхищения и таинственности, но недавние исследования обнаружили его сложную связь с движением планет по ночному небу, углубляя наше понимание этой древней культуры.

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Древние майя имели две большие страсти: астрономию и хронометраж. И теперь, после многих лет таинственности, окружавшей связь между этими двумя столпами жизни майя, новое исследование, возможно, наконец-то раскрыло сложную систему, которая когда-то связывала их, пишет IFLScience.

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По словам авторов исследования, загадочный календарь майя можно использовать для отслеживания движения Венеры по ночному небу в течение 45-летнего периода, таким образом решая давнюю загадку по структуре и функции культового доиспанского календаря.

Календарь древних людей намного сложнее нашей относительно простой системы дней, месяцев и лет. Он использовал непростую серию взаимосвязанных циклов, включая 260-дневное священное исчисление, известное как "цолькин", и 365-дневный солнечный календарь, или "хааб". Эти два цикла синхронизировались раз в 52 года, создавая общий календарный период, известный как календарный раунд.

Однако, надписи, найденные на разных достопримечательностях майя, описывают еще один 819-дневный отсчет. Анализ этих глифических текстов показал, что каждый день в нем связан с одной из четырех сторон света, что означает, что для завершения всего цикла требуется четыре этапа по 819 дней — около девяти лет.

Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом планет, означающим длительность времени, необходимого каждой планете, чтобы вернуться в то же положение на небе, которое она занимает, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет синодический период 117 дней, идеально вписывающийся в 819, если умножить на семь.

Однако путаница осталась, поскольку синодические периоды ни одной из других планет нельзя умножить на 819. В своем новом исследовании ученые отмечают, что 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней, что составляет примерно 45 лет, и их можно аккуратно разделить, чтобы они соответствовали синодическому периоду каждой планеты.

К примеру, Сатурну нужно 378 дней, чтобы вернуться в то же место на небе. Следовательно, тринадцать таких циклов дают 4,914 дня, что равняется пять раз по 819.

Семь возвращений Венеры в это время идеально совпадают с пятью 819-дневными отсчетами, а 39 повторений синодического периода Юпитера совпадают с 19 циклами по 819 дней.

Марс, с другой стороны, имеет 780-дневный синодический период. Если умножать на 21, получаем число, точно равное 20 819-дневным отсчетам. Поэтому авторы исследования утверждают, что расширение стандартного цикла 4×819 дней до 20 периодов по 819 дней действительно обеспечивает большую календарную систему с соответствием синодических периодов всех видимых с Земли планет на их позициях.

Вся красота этого состоит в том, что 16 380 также кратно 260, а это означает, что 20 периодов по 819 дней идеально совпадают с циклом древних май.

По словам исследователей, вместо того, чтобы ограничивать свое внимание какой-то одной планетой, астрономы майя, создавшие 819-дневний отсчет, представляли его как большую календарную систему, которую можно было бы использовать для прогнозирования синодических периодов всех видимых планет, а также точек соразмерности с их циклами и календарным раундом.

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