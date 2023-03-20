Древний змей. Эксперты продолжают делать открытия на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мексике

Исследователи до сих пор не уверены, кто же построил древний храм в центре Чичен-Ицы — пирамиду Кукулькана. И это далеко не все тайны, которые еще предстоит раскрыть. Однако археологи нашли подсказки.

Related video

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили скульптуру змея в Чичен-Ице (полуостров Юкатан). Считается, что этот древний город основали неизвестные до сих пор племена Майя примерно в период поздней античности. Оно было важным центром для цивилизации Майя примерно с 600-900 гг. н.э. до 900-1200 гг. н.э., пишет HeritageDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Исследователи проводят раскопки на этом месте уже в течение длительного периода. Ранее им удалось совершить важное открытие, а именно найти уникальный житловой комплекс в разрушенном городе Майя, о чем раньше уже рассказывал Фокус. Считается, что эти постройки могли принадлежать местной элите. До этого открытия эксперты не знали ни о каких жилых постройках в Чичен-Ице.

На этот раз им удалось найти скульптуру змеи, которая выполняла функцию определенного ориентира на дороге-сакбе от пирамиды Кукулькана к Священному сеноту на севере городской общественной зоны.

Священный сенот — это естественный колодец, который находится у руин древнего города. Древние Майя считали его чрезвычайно важным и использовали для ритуала в доколониальную эпоху. Его другое название "Сенот (или колодец) Жертв".

Обычно это большая круглая воронка, диаметр которой иногда превышает 60 м. Ее стены обложены пластами известняка и стремительно обрываются вниз до глубин темной воды. Древние майя считали, что там внизу жил бог дождя Чак. И чтобы умилостивить божество во время засухи, они выбирали самую красивую девушку, наряжали ее в лучшие одежды и украшения в Храме Кукулькана, а затем под игру музыкантов и радостные песни вели ее в "Колодец Жертв". После последней церемонии ее отдавали темным водам как знак уважения и преподнесения для древнего божества.

Однако исследователи обнаружили позже, что сбрасывали туда рабов. Более того, разных возрастов и обоих полов.

Статуя змеи ориентирована на Священный сенот и отграничивает дорогу-сакбе Фото: La Crónica de Hoy

Статуя змеи ориентирована на Священный сенот и отграничивает дорогу-сакбе, "белый путь" как называли ее Майя. Древние люди покрывали ее известью, минералом белого цвета. Длина такой дороги могла достигать 100 км, а ее ширина — от 4 до 20 м. Обычно дорога-сакбе соединяла города, важные сооружения или площади, была священным церемониальным маршрутом.

Исследователи предполагают, что статуя и "белый путь" связаны между собой и являются своеобразными символами Кукулькана, "Пернатого Змея".

В определенные периоды во время весеннего (21 марта) и осеннего (23 сентября) равноденствия здесь можно наблюдать уникальное зрелище. Тень от солнца от краев и ступеней пирамиды Кукулькана и резными на камне головами змей, создают иллюзию, будто массивная змея спускается с пирамиды.

Археолог из INAH Хосе Франсиско Озорио Леон поделился: "Мы обнаружили, что сакбе является продолжением "Пернатого Змея", который спускается с пирамиды и ведет к сеноту. У нас есть глава змеи, которая своим телом очерчивает стену сакбе, а на противоположной стороне есть еще одна змея, однако мы еще не обнаружили ее полную голову".

Ранее Фокус рассказывал о еще одном мифическом существе майя. Если его не задобрить подношениями, то жди беды.

А также мы разбирались, верили ли древние майя в конец света и что они определили в своем календаре для всего человечества.